Солодка й запашна: звідки у вині береться аромат дині – відповідь сомельє

"Обізвалась жовта диня – гарбузова господиня", – цей вірш для нас є знайомим з дитинства, так само як і медовий, солодкий та привабливий аромат стиглої херсонської дині. Сомельє у зелених штанях розповість, як ми можемо відчути цей яскравий аромат у вині.

Диня – дійсно родичка гарбуза та огірків, культура, яка найбільше поширена в Азії й Африці, дуже любить тепло і доволі активно накопичує цукор. Це є визначальним в її смаку – він солодкий і соковитий.

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Аромат дині дуже інтенсивний, пишний, доповнений відтінками кісточкових фруктів, ананаса, меду, що завжди буде вказувати на стиглість плоду. Незріла диня, навпаки, буде мати зелені, трав'яні ноти.

Чи можна аромат дині відчути у вині? Уявіть собі, що так! Існує декілька різновидів і сортів динь, але ми розглядатимемо класичний аромат баштанної дині. У лексиконі дегустаторів диня належить до ароматичної категорії тропічних фруктів як ананас, лічі та манго.

Аромат класичної дині легко відчути у деяких винах / Зображення Сомельє в зелених штанях

Чому вино пахне динею

Зараз буде трохи складно, але цікаво. Цей аромат, як і всі решта, також має власну молекулярну природу, і молекула, що відповідає за його наявність, зветься нонадієналь. Ця органічна сполука також присутня в ароматах огірків та кавунів, що певною мірою споріднює їхні аромати з ароматом дині.

У яких винах можна відчути диню

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Аромат дині ви легко знайдете у рожевих винах, наприклад – у розе з Провансу, а саме їх Сомельє в зелених штанях дуже полюбляє, як-от, наприклад, чудове рожеве від Château Gassier.

Також ноти дині присутні в ароматиці рожевих шампанських з сортів Піно Нуар, Піно меньє та Шардоне – у цих винах аромат дині може бути дещо прихованим за більш інтенсивними квітковими нотами та ароматом медових сот, але ж повірте – він там є!

У рожевому шампанському також присутній аромат дині / Фото Pexels

До речі, ми тут згадали Шардоне, так от у деяких різновидах вин з цього сорту диня займає дуже активну позицію! Мова йде в першу чергу про повнотілі, зрілі Шардоне з винних регіонів з теплим та навіть спекотним кліматом, як-от, наприклад, американські Сонома та долина Напа.

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Не стоїть осторонь і Італія: аромат дині, хоча й не такої стиглої, ви можете відчути у деяких різновидах Піно гріджио та навіть у популярному Просекко. Потішить вас свіжий та стиглий аромат дині навіть у Шенен бланах з Південної Африки.

Як бачите, вибір та можливості для дегустації величезні! Зараз саме час куштувати запашну диню, а ще - шукати її аромат у вині!