Солодке життя: звідки у вині аромат джему – розповідає сомельє

Що ми відчуваємо, зачерпнувши з банки ложку джему, намазавши його на гарячий тост і відкусивши перший шматочок? Солодко. Фруктово. Зовсім не так, як зі свіжими фруктами, але – смачно й ароматно.

Цікаво, що ті самі органолептичні відчуття виникають у нас і під час дегустації деяких вин. У дегустаційних нарисах винних експертів трапляється така характеристика, як "джемові ноти" в ароматі. Що це означає?

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Джем у нас асоціюється переважно з червоними ягодами: полуницями, малиною, а також із темнішими ягодами, як-от чорна смородина чи ожина. Власне, будь-які фрукти, з яких виготовляють варення та джеми, тією чи іншою мірою відчуваються в ароматі певної категорії вин.

Ноти полуничного джему також можуть відчуватись у виніі / Фото Unsplash

У яких винах можна відчути джем

Зазвичай цей термін уживають щодо сухих червоних сортів, вироблених із винограду, що росте в сонячних та спекотних місцевостях. Ці напої відзначають доволі низька кислотність та високий, як для сухих вин, уміст алкоголю.

Прикладами таких вин є насичені червоні з дуже теплих регіонів, наприклад каліфорнійський Зинфандель та австралійський Шираз. У їхньому ароматі свіжі фруктові ноти поступаються нотам прянощів, дуже стиглих фруктів і ягідного джему.

Чи завжди джем – це добре

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Загалом джемові ноти в ароматі сприймаються як щось дуже приємне, проте вони можуть бути й ознакою дефекту вина. Приміром, якщо лози "перегрілися" під час визрівання винограду, тобто були занадто відкриті палючому сонцю, і виноград визрів занадто швидко. Такі рекорди йому не на користь. Надмірна спека й забагато сонячного світла не дають винограду набрати потрібної кислотності. Результат – плаский, нецікавий смак вина.

Зображення Сомельє в зелених штанях

Тому винні експерти радять виноградарям і виноробам не висаджувати, скажімо, Піно нуар у занадто спекотних місцинах. Виноград цього сорту має дуже тонку шкірку, через що є вразливим до спеки, а вино з перезрілого Піно нуар виходить нецікавим. Тож, обираючи напій, зважайте на цей важливий чинник.

Якщо хочете насолодитися вином, що наповнює келих джемовим ароматом, обирайте сорти, яким сонце й спека йдуть на користь: Шираз, Зинфандель, Мальбек, Темпранільйо. Приємних вам дегустацій!