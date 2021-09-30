Справжня дивина: 10 оригінальних речей, які люди відшукали на секонд-хендах
Джерело:Weird Secondhand Finds
Любителі різних барахолок та секонд-хендів прекрасно знають: там можна знайти просто все на світі. Не тільки одяг, але й досить дивні речі, від яких реально може "вибухнути" мозок.
Герої нашої добірки сфотографували найдивніші речі, які вони коли-небудь бачили на секонд-хендах. Користі від деяких з них, можливо, й небагато. Але мають вони дійсно ефектний, а подекуди й моторошний вигляд.
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Крісло-туфелька? Саме так!
Фото фейсбук Faith Elizabeth Allen
Що це взагалі таке?
Фото фейсбук Faith Elizabeth Allen
Телевізор у зебрі...
Фото фейсбук Lorri Gentry Kaiding
А гарний чайничок!
Фото фейсбук Harry Jones-Christ
Порівняння різних сердець
Фото фейсбук Vlad Tepes
Цікаво-цікаво...
Фото фейсбук Jodi HayesДля особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .
Трішки моторошна картина
Фото фейсбук Veronica Grimm Eldridge
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Фото фейсбук Monique Heintz Bandet
Декоративний скелет динозавра. Чому б і ні?
Фото фейсбук Jennifer McColly
Симпатичний костюмчик!
Фото фейсбук Sarah Scarnechia