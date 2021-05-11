Підліток набив тату в честь коханої, але вони розійшлися: що він з ним зробив

Підліток із В’єтнаму вірив, що буде разом із коханою до кінця життя, тому зробив татуювання із її іменем. Згодом пара розійшлася – і він "геніально" його приховав.

Підліток із В’єтнаму вірив, що буде разом із коханою до кінця життя, тому зробив татуювання із її іменем. Згодом пара розійшлася – і він "геніально" його приховав.

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Хлопець, ім’я якого не називають, пояснив, чому наважився на настільки специфічне татуювання. Він дуже кохав свою дівчину і хотів продемонструвати у такий спосіб прив’язаність. Хоч тоді хлопчина навіть не усвідомлював, що це не найкраща ідея.

Ми дуже любили один одного, і мені хотілося, щоб це тривало вічно, – пояснив юнак.

Як результат – тату-майстер зробив йому великий малюнок на грудях. Там було написано "Моя принцеса", ім’я дівчини – Чион Мінь Ху – та день народження – 29 червня 2005 року. А на додачу все прикрасили двома сердечками.

Татуювання, яке набив собі хлопець / Фото 手机网易网

Та дива не сталося – дівчина кинула його через кілька років. Хлопчина потрапив у дуже незручну ситуацію: кожного разу, коли він дивився у дзеркало, то йому ставало боляче.

"Мені було дуже сумно після розставання. Якщо чесно, мені досі неприємно. Я сподіваюся, що зможу забути її та почати нове життя", – щиро розповів хлопець.

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Емоційний юнак наважився на ще більш неоднозначне татуювання. Тепер на його грудях красується велика труна, яка символічно похоронила їхні стосунки. Хтозна, можливо через якийсь час хлопчина знову навідається у тату-салон.

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Нове татуювання хлопця / Фото 手机网易网