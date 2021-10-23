Спробуй знайти: 10+ випадкових речей, які ідеально замаскувались під оточення
Джерело:Reddit
Чипси, які через колір зливаються зі стільницею на кухні, або візерунок шортів, точнісінько такий, як у старого крісла. Усі ці неймовірні збіги користувачі виявили зовсім несподівано.
Деякі з цих предметів настільки добре вписались в оточення, що їх годі й знайти! Пропонуємо трохи розважитись та отримати справжнє задоволення від добірки речей, які неочікувано гармонійно поєднуються між собою, ніби виготовлені з одного матеріалу.
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Спробуйте знайти чипси на цій стільниці
Фото Reddit kid-hopsicle
Чохол точнісінько такий, як стіл у ресторані
Фото Reddit skidz007
Ніби спеціально підібрала такі туфлі!
Фото Reddit MrsBarnes1988
Тарілка чудово пасує до футболки
Фото Reddit TheGunt123Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO
З цим тату варто носити тільки таку сорочку
Фото Reddit the_soup_whisperer
Спробуйте знайти тут чохол для планшета
Фото Reddit duano_dude
Текстури сиру та стола просто ідентичні!
Фото Reddit Jester6641
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Здається, малюнок на чашці робили з фото цього стадіону
Фото Reddit paulisnofun
Ці шорти зробили із залишків оббивки для крісла?
Фото Reddit Adamblancher
Кросівки ідеально поєднуються з підлогою
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