Одна любителька солодкого замість банального букета з квітів обрала для себе елегантний весільний букет з пончиків, інші ж наречені одягли на святкування типовий наряд рокерів, відкинувши смокінг та сукню. Усі ці пари зробили зі свого найщасливішого дня справжнє шоу – пропонуємо насолодитись ним разом.

Актуально Спогади про літо: ігристі вина SHABO Special Edition і сезонні фрукти

Наречена тримає солодкий букет з пончиків

Наречена тримає солодкий букет з пончиків

Фото інстаграм dessertboxes

Нареченим пасує маска коня та Дарта Вейдера

Нареченим пасує маска коня та Дарта Вейдера

Фото Reddit Hoptoitmofo

Пара скопіювала знамените фото баскетболістів

Пара скопіювала знамените фото баскетболістів

Фото Reddit kirkkkkkkk

"А я ще була скептично налаштована, коли мій чоловік захотів, щоб на нашому весіллі був контактний зоопарк…"

Фото Reddit acassidything

"Мої батьки у день свого весілля"

Фото imgur huns

"Мій 6-річний двоюрідний брат був діджеєм на весіллі своєї мами"

Фото Reddit PokemonMasterZo

Ця пара вирішила одягнути святково навіть домашніх улюбленців

Ця пара вирішила одягнути святково навіть домашніх улюбленців

Фото фейсбук fleur•ish

Рекомендуємо Робить осину талію: блогерка показала сукню, що створює круту оптичну ілюзію

Головне – це добряче повеселитись на святі!

Головне – це добряче повеселитись на святі!

Фото Reddit TehPunkluck

Пухнастих гостей на весіллі молодята не планували

Пухнастих гостей на весіллі молодята не планували

Фото imgur sarah

"Ми витратили всього 12 доларів на наше весілля, а сукню купили в комісійному магазині"

Фото imgur gizmoat14

Чоловік програв парі

"За 5 років до мого весілля друг сказав моїй дружині, що одягне рожеве плаття на наше весілля, якщо ми коли-небудь дійсно одружимося".

Фото Reddit livefast6221

Сукня, натхненна однією із персонажок відеоігор – Зельдою

Сукня, натхненна однією із персонажок відеоігор – Зельдою

Фото imgur penguins4peace

До теми 10+ наречених, які вдягнули бюджетні сукні та виглядають в них на мільйон

Оригінальний паперовий букет

Оригінальний паперовий букет

Фото imgur chelseydagger