Одна любителька солодкого замість банального букета з квітів обрала для себе елегантний весільний букет з пончиків, інші ж наречені одягли на святкування типовий наряд рокерів, відкинувши смокінг та сукню. Усі ці пари зробили зі свого найщасливішого дня справжнє шоу – пропонуємо насолодитись ним разом.
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Наречена тримає солодкий букет з пончиків
Фото інстаграм dessertboxes
Нареченим пасує маска коня та Дарта Вейдера
Фото Reddit Hoptoitmofo
Пара скопіювала знамените фото баскетболістів
Фото Reddit kirkkkkkkk
"А я ще була скептично налаштована, коли мій чоловік захотів, щоб на нашому весіллі був контактний зоопарк…"
Фото Reddit acassidything
"Мої батьки у день свого весілля"
Фото imgur huns
"Мій 6-річний двоюрідний брат був діджеєм на весіллі своєї мами"
Фото Reddit PokemonMasterZo
Ця пара вирішила одягнути святково навіть домашніх улюбленців
Фото фейсбук fleur•ish
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Головне – це добряче повеселитись на святі!
Фото Reddit TehPunkluck
Пухнастих гостей на весіллі молодята не планували
Фото imgur sarah
"Ми витратили всього 12 доларів на наше весілля, а сукню купили в комісійному магазині"
Фото imgur gizmoat14
Чоловік програв парі
"За 5 років до мого весілля друг сказав моїй дружині, що одягне рожеве плаття на наше весілля, якщо ми коли-небудь дійсно одружимося".
Фото Reddit livefast6221
Сукня, натхненна однією із персонажок відеоігор – Зельдою
Фото imgur penguins4peace
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Оригінальний паперовий букет
Фото imgur chelseydagger