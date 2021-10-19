Шикарною фігурою у такій сукні похизувалась користувачка тіктоку під ніком @xojemian. Вона показала, як лише одна хитрість талановитих дизайнерів цього вбрання, може зробити по-справжньому лялькову талію.
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На відео дівчина вдягнула обтислу сукню з великим вирізом, зроблену у коричневих, сірих, бежевих та білих тонах. Самі по собі поздовжні кольорові смуги на тканині вже витягують фігуру і роблять її стрункішою. Проте секрет не в цьому.
Вся справа у поясі
По боках сукні пришитий широкий пояс з такої ж тканини. На ролику видно, що дівчина просто зав'язує цей пояс, затягує його – і відбувається справжня магія. Візуально її талія просто на очах зменшується майже вдвічі, а стегна виглядають ширше, створюючи красиві вигини.
Дівчина показала сукню, що зменшує талію вдвічі / Скриншот з тіктока @xojemian
Така зміна відбувається через правильне розташування різних кольорових ліній на тонкій тканині сукні. При зав'язуванні темні частини стають просто на місце талії, а поздовжні лінії стягуються до центру. Усе це створює ілюзію тонкої талії.
На відео очевидна величезна різниця між справжньою фігурою дівчини та тим, як вона виглядає після простого зав'язування поясу на сукні. І худнути не треба!
Ролик набрав вже 2,7 мільйона переглядів, а користувачі були просто у захваті від чарівного вбрання, хоч декому довелось не один раз передивитись відео, щоб зрозуміти, в чому справа:
- "Виглядає, ніби ти просто за секунду обрізала себе наполовину"
- "Я довго не могла зрозуміти, в чому секрет"
- "Не можу припинити дивитись на це"
- "Мій мозок зламаний"
- "Я вже замовила його"
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Повне відео можна подивитись тут: