Шикарной фигурой в таком платье похвасталась пользовательница тиктока под ником @xojemian. Она показала, как только одна хитрость талантливых дизайнеров этого наряда может сделать по-настоящему кукольную талию.

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На видео девушка надела облегающие платье с большим вырезом, сделанное в коричневых, серых, бежевых и белых тонах. Сами по себе продольные цветные полосы на ткани уже вытягивают фигуру и делают ее стройнее. Однако секрет не в этом.

Все дело в поясе

По бокам платья пришит широкий пояс из такой же ткани. На ролике видно, что девушка просто завязывает этот пояс, затягивает его – и происходит настоящая магия. Визуально ее талия прямо на глазах уменьшается почти вдвое , а бедра выглядят шире, создавая красивые изгибы.

Девушка показала платье, уменьшающее талию вдвое / Скриншот с тиктока @xojemian

Такое изменение происходит из-за правильного расположения различных цветных линий на тонкой ткани платья. При завязывании темные части становятся прямо на место талии, а продольные линии стягиваются к центру. Все это создает иллюзию тонкой талии.

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На видео очевидна огромная разница между настоящей фигурой девушки и тем, как она выглядит после простого завязывания пояса на платье. И худеть не надо!

Ролик набрал уже 2,7 миллиона просмотров , а пользователи были просто в восторге от волшебного наряда. Хотя некоторым пришлось не один раз пересмотреть видео, чтобы понять, в чем дело:

"Выглядит, будто ты просто в секунду обрезала себя наполовину"

"Я долго не могла понять, в чем секрет"

"Не могу прекратить смотреть на это"

"Мой мозг сломан"

"Я уже заказала его"

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