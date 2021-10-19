Шикарной фигурой в таком платье похвасталась пользовательница тиктока под ником @xojemian. Она показала, как только одна хитрость талантливых дизайнеров этого наряда может сделать по-настоящему кукольную талию.
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На видео девушка надела облегающие платье с большим вырезом, сделанное в коричневых, серых, бежевых и белых тонах. Сами по себе продольные цветные полосы на ткани уже вытягивают фигуру и делают ее стройнее. Однако секрет не в этом.
Все дело в поясе
По бокам платья пришит широкий пояс из такой же ткани. На ролике видно, что девушка просто завязывает этот пояс, затягивает его – и происходит настоящая магия. Визуально ее талия прямо на глазах уменьшается почти вдвое, а бедра выглядят шире, создавая красивые изгибы.
Девушка показала платье, уменьшающее талию вдвое / Скриншот с тиктока @xojemian
Такое изменение происходит из-за правильного расположения различных цветных линий на тонкой ткани платья. При завязывании темные части становятся прямо на место талии, а продольные линии стягиваются к центру. Все это создает иллюзию тонкой талии.
На видео очевидна огромная разница между настоящей фигурой девушки и тем, как она выглядит после простого завязывания пояса на платье. И худеть не надо!
Ролик набрал уже 2,7 миллиона просмотров, а пользователи были просто в восторге от волшебного наряда. Хотя некоторым пришлось не один раз пересмотреть видео, чтобы понять, в чем дело:
- "Выглядит, будто ты просто в секунду обрезала себя наполовину"
- "Я долго не могла понять, в чем секрет"
- "Не могу прекратить смотреть на это"
- "Мой мозг сломан"
- "Я уже заказала его"
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Полное видео можно посмотреть здесь: