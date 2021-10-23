Одна любительница сладкого вместо банального букета из цветов выбрала для себя элегантный букет из пончиков, другие же молодожены надели на празднование типичный наряд рокеров, отбросив смокинг и платье. Все эти пары сделали из своего счастливого дня настоящее шоу – предлагаем насладиться им вместе.

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Невеста держит сладкий букет из пончиков

Фото инстаграм dessertboxes

Молодым подходит маска лошади и Дарта Вейдера

Фото Reddit Hoptoitmofo

Пара скопировала знаменитое фото баскетболистов

Фото Reddit kirkkkkkkk

"А я еще была скептически настроена, когда мой муж захотел, чтобы на нашей свадьбе был контактный зоопарк..."

Фото Reddit acassidything

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"Мои родители в день своей свадьбы"

Фото imgur huns

"Мой 6-летний двоюродный брат был диджеем на свадьбе своей мамы"

Фото Reddit PokemonMasterZo

Эта пара решила одеть празднично даже домашних любимцев

Фото фейсбук fleur • ish

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Главное – это хорошо повеселиться на празднике!

Фото Reddit TehPunkluck

Пушистых гостей на свадьбе молодожены не планировали

Фото imgur sarah

"Мы потратили всего 12 долларов на нашу свадьбу, а платье купили в комиссионном магазине"

Фото imgur gizmoat14

Мужчина проиграл пари

"За 5 лет до моей свадьбы друг сказал моей жене, что наденет розовое платье на нашу свадьбу, если мы когда-нибудь действительно поженимся".

Фото Reddit livefast6221

Платье, вдохновленная одним из персонажей видеоигр – Зельдой

Фото imgur penguins4peace

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Оригинальный бумажный букет