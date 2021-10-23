Одна любительница сладкого вместо банального букета из цветов выбрала для себя элегантный букет из пончиков, другие же молодожены надели на празднование типичный наряд рокеров, отбросив смокинг и платье. Все эти пары сделали из своего счастливого дня настоящее шоу – предлагаем насладиться им вместе.

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Невеста держит сладкий букет из пончиков

Невеста держит сладкий букет из пончиков

Фото инстаграм dessertboxes

Молодым подходит маска лошади и Дарта Вейдера

Женихом подходит маска лошади и Дарта Вейдера

Фото Reddit Hoptoitmofo

Пара скопировала знаменитое фото баскетболистов

Пара скопировала знаменитое фото баскетболистов

Фото Reddit kirkkkkkkk

"А я еще была скептически настроена, когда мой муж захотел, чтобы на нашей свадьбе был контактный зоопарк..."

Фото Reddit acassidything

"Мои родители в день своей свадьбы"

Фото imgur huns

"Мой 6-летний двоюродный брат был диджеем на свадьбе своей мамы"

Фото Reddit PokemonMasterZo

Эта пара решила одеть празднично даже домашних любимцев

Эта пара решила одеть празднично даже домашних любимцев

Фото фейсбук fleur • ish

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Главное – это хорошо повеселиться на празднике!

Главное - это хорошо повеселиться на празднике!

Фото Reddit TehPunkluck

Пушистых гостей на свадьбе молодожены не планировали

Пушистых гостей на свадьбе молодожены не планировали

Фото imgur sarah

"Мы потратили всего 12 долларов на нашу свадьбу, а платье купили в комиссионном магазине"

Фото imgur gizmoat14

Мужчина проиграл пари

"За 5 лет до моей свадьбы друг сказал моей жене, что наденет розовое платье на нашу свадьбу, если мы когда-нибудь действительно поженимся".

Фото Reddit livefast6221

Платье, вдохновленная одним из персонажей видеоигр – Зельдой

Платье, вдохновленная одной из персонажок видеоигр - Зельдой

Фото imgur penguins4peace

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Оригинальный бумажный букет

Оригинальный бумажный букет

Фото imgur chelseydagger