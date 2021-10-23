Одна любительница сладкого вместо банального букета из цветов выбрала для себя элегантный букет из пончиков, другие же молодожены надели на празднование типичный наряд рокеров, отбросив смокинг и платье. Все эти пары сделали из своего счастливого дня настоящее шоу – предлагаем насладиться им вместе.
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Невеста держит сладкий букет из пончиков
Фото инстаграм dessertboxes
Молодым подходит маска лошади и Дарта Вейдера
Фото Reddit Hoptoitmofo
Пара скопировала знаменитое фото баскетболистов
Фото Reddit kirkkkkkkk
"А я еще была скептически настроена, когда мой муж захотел, чтобы на нашей свадьбе был контактный зоопарк..."
Фото Reddit acassidything
"Мои родители в день своей свадьбы"
Фото imgur huns
"Мой 6-летний двоюродный брат был диджеем на свадьбе своей мамы"
Фото Reddit PokemonMasterZo
Эта пара решила одеть празднично даже домашних любимцев
Фото фейсбук fleur • ish
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Главное – это хорошо повеселиться на празднике!
Фото Reddit TehPunkluck
Пушистых гостей на свадьбе молодожены не планировали
Фото imgur sarah
"Мы потратили всего 12 долларов на нашу свадьбу, а платье купили в комиссионном магазине"
Фото imgur gizmoat14
Мужчина проиграл пари
"За 5 лет до моей свадьбы друг сказал моей жене, что наденет розовое платье на нашу свадьбу, если мы когда-нибудь действительно поженимся".
Фото Reddit livefast6221
Платье, вдохновленная одним из персонажей видеоигр – Зельдой
Фото imgur penguins4peace
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Оригинальный бумажный букет
Фото imgur chelseydagger