Невесты из этой подборки убеждены: свадебное платье не должно стоить целое состояние. Они доказали, что можно найти более бюджетные варианты наряда и выглядеть в нем прекрасно. А главным украшением невесты в этот день должен быть счастливая улыбка!
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"Я сама сделала свое платье для церемонии!"
Фото Reddit 0potatopancake0
Это потрясающее платье стоит всего 100 долларов
Фото Reddit sweatyPE ***
"Думаю, я нашла то самое платье. И его стоимость всего 130 долларов!"
Фото Reddit padfootandprongss
"Примеряла брендовое свадебное платье в магазине за 699 долларов, а потом нашла такое же за 225 долларов на eBay!"
Фото Reddit daenerys2020
"Мое платье за 170 долларов, сшитое на заказ, прибыло, и оно идеально!"
Фото Reddit earmuffal
"Просто надела платье моей бабушки с тех времен, когда она выходила замуж за моего дедушку в 1956 году"
Фото Reddit Free-Type
"Платье с eBay за 200 долларов, вручную расписанное цветами"
Фото Reddit in3rdperson
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"Купила это замечательное платье на eBay из вторых рук. Я счастлива!"
Фото Reddit toadhallow09
"Я купила платье на eBay во время Черной пятницы. Размер мой и уже даже подшиты под мой рост"
Фото Reddit Catchan-85
"Моя платье с Aliexpres. Я не могу быть счастливее!"
Фото Reddit jewels7325
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"Я немного нервничала, потому что заказала его на Aliexpres"
Фото imgur