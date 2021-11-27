Проте такі "зміни" не завжди будуть корисними. Особливо коли після знайомства онлайн ви захочете зустрітись з людиною. Life24 підготувати добірку фото очікування/реальність, які вас точно здивують.

Цікаво Вечір із вином: напівсолодке біле ігристе SHABO Classic та запечена індичка

Чому ризиковано знайомитись онлайн: очікування/реальність

Якщо заміксувати макіяж і фотошоп, то вийде дуже велика різниця з тим, що було "до".



Разюча різниця / Фото Twizz

Стилістам "браво", а от хлопцеві за обман – ні.



Робота стилістів дуже гарна / Фото Twizz

Приховувати зморшки краще правильним харчуванням та доглядом, а не фотошопом.



Жінка приховує свій вік / Фото Twizz

Це фото схоже на справжнє перевтілення, яке працює лише в онлайні.



Дивовижне перевтілення / Фото Twizz

Не варто вірити у справжність навіть кольору очей.



Навіть колір очей несправжній / Фото Twizz

Жодна шкіра не виглядала такою гладкою, як відфотошоплена.



Справжня шкіра не буває такою гладкою / Фото Twizz

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Сучасні технології дають можливість навіть змінювати фон та місце, де зроблене фото.



Змінити можна навіть фон / Фото Twizz

Збільшені губи виглядають привабливо лише в інстаграмі і з гарним макіяжем.



Збільшені губи не завжди виглядають привабливо / Фото Twizz

Дві різні людини з різними життями: соцмережі і реальність



Соцмережі і реальність / Фото Twizz

Дізнайтесь Закачала у губи 7 мілілітрів: як тепер виглядає дівчина

Зайві кіло тепер легко можна прибрати не в тренажерному залі, а у фотошопі



Дівчина приховала зайві кіло / Фото Twizz