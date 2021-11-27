Проте такі "зміни" не завжди будуть корисними. Особливо коли після знайомства онлайн ви захочете зустрітись з людиною. Life24 підготувати добірку фото очікування/реальність, які вас точно здивують.
Цікаво Вечір із вином: напівсолодке біле ігристе SHABO Classic та запечена індичка
Чому ризиковано знайомитись онлайн: очікування/реальність
Якщо заміксувати макіяж і фотошоп, то вийде дуже велика різниця з тим, що було "до".
Разюча різниця / Фото Twizz
Стилістам "браво", а от хлопцеві за обман – ні.
Робота стилістів дуже гарна / Фото Twizz
Приховувати зморшки краще правильним харчуванням та доглядом, а не фотошопом.
Жінка приховує свій вік / Фото Twizz
Це фото схоже на справжнє перевтілення, яке працює лише в онлайні.
Дивовижне перевтілення / Фото Twizz
Не варто вірити у справжність навіть кольору очей.
Навіть колір очей несправжній / Фото Twizz
Жодна шкіра не виглядала такою гладкою, як відфотошоплена.
Справжня шкіра не буває такою гладкою / Фото Twizz
Сучасні технології дають можливість навіть змінювати фон та місце, де зроблене фото.
Змінити можна навіть фон / Фото Twizz
Збільшені губи виглядають привабливо лише в інстаграмі і з гарним макіяжем.
Збільшені губи не завжди виглядають привабливо / Фото Twizz
Дві різні людини з різними життями: соцмережі і реальність
Соцмережі і реальність / Фото Twizz
Дізнайтесь Закачала у губи 7 мілілітрів: як тепер виглядає дівчина
Зайві кіло тепер легко можна прибрати не в тренажерному залі, а у фотошопі
Дівчина приховала зайві кіло / Фото Twizz