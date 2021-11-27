Однако такие "изменения" не всегда будут полезны. Особенно, когда после знакомства онлайн вы захотите встретиться с человеком. Life24 подготовить подборку фото ожидания/реальности, которые вас удивят.

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Почему рискованно знакомиться онлайн: ожидание/реальность

Если замиксовать макияж и фотошоп, то получится очень большая разница с тем, что было "до".



Разительная разница / Фото Twizz

Стилистам "браво", а вот парню за обман – нет.



Работа стилистов очень хорошая / Фото Twizz

Скрывать морщинки лучше правильным питанием и уходом, а не фотошопом.



Женщина скрывает свой возраст / Фото Twizz

Это фото похоже на настоящее перевоплощение, которое работает только в онлайне.



Удивительное перевоплощение / Фото Twizz

Не стоит верить в подлинность даже цвета глаз.



Даже цвет глаз ненастоящий / Фото Twizz

Ни одна кожа не выглядела такой гладкой, как от фотошоплена.



Настоящая кожа не бывает такой гладкой / Фото Twizz

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Современные технологии позволяют даже изменять фон и место, где сделано фото.



Изменить можно даже фон / Фото Twizz

Увеличенные губы смотрятся привлекательно только в инстаграмме и с хорошим макияжем.



Увеличенные губы не всегда выглядят привлекательно / Фото Twizz

Два разных человека с разными жизнями: соцсети и реальность



Соцсети и реальность / Фото Twizz

Узнайте Закачала в губы 7 миллилитров: как теперь выглядит девушка

Лишние кило теперь легко можно убрать не в тренажерном зале, а в фотошопе.