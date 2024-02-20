Іноді доволі складно підібрати зачіску, яка вдало виглядатиме на власниці густих пасом. Яким стрижкам у такому випадку надавати перевагу, розповідаємо далі.

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Квадратна стрижка піксі

Це коротка стрижка в стилі піксі, яка має квадратну форму. Вона може мати різні варіації, але загальна ідея полягає в тому, щоб волосся було коротким, але одночасно створювало квадратну форму в районі вух та шиї. Ця стрижка часто виглядає дуже стильно та модно, і добре пасує людям, які хочуть виглядати сучасно й елегантно.

До речі, квадратна стрижка піксі – це стильний та модний варіант зачіска для жінок з густим волоссям. Вона відмінно підійде для тих, хто хоче коротку зачіску, але прагне зберегти об'єм.

Як виглядає така стрижка: дивіться фото

Стрижка паж

Стрижка паж – це класична жіноча стрижка, при якій волосся коротко підстригається із середньою частини голови і йде вздовж шиї. Цей стиль був популярний у 1960-х роках і з того часу часто є вибором багатьох жінок.

Щодо стрижки паж на густе волосся, завдяки об'єму пасом, така зачіска може виглядати дуже стильно і жіночно.

Як виглядає така стрижка: дивіться фото

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Стрижка лонг боб

Це стильна і сучасна стрижка волосся, яка уособлює елегантність і витонченість. Цей вид зачіски характеризується подовженим бобом, який зазвичай досягає ключиць. Лонг боб універсальний і підходить багатьом жінкам, незалежно від їх типу волосся і форми обличчя.

Як виглядає така стрижка: дивіться фото

Каре

Каре – це досить популярна стрижка, яка підходить більшості жінок. Вона може мати різні варіації, наприклад, асиметричне каре, каре з гривкою або легкими локонами.

Загалом каре завжди є актуальним та стильним варіантом для жінок. Цього року особливо популярний варіант з витонченими контурами, асиметричні каре та каре з об'ємом на верхівці голови. Цей варіант стрижки також гарно пасує жінкам з пишним волоссям.

Як виглядає така стрижка: дивіться фото

Стрижка каскад

Це популярний вид стрижки волосся, при якому пасма розташовуються на різних рівнях, створюючи об'єм та текстуру. Цей стиль підходить для різної довжини волосся та може бути адаптований під будь-який тип обличчя.

Як виглядає така стрижка: дивіться фото

Стрижка каскад, також відома як багатошарова стрижка, або стрижка водоспад. Вона є чудовим вибором для густого волосся, оскільки допомагає зменшити об’єм і додати руху.