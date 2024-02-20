Иногда довольно сложно подобрать прическу, которая удачно будет смотреться на обладательнице густых прядей. Каким стрижкам в таком случае отдавать предпочтение, рассказываем далее.

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Квадратная стрижка пикси

Это короткая стрижка в стиле пикси, которая имеет квадратную форму. Она может иметь разные вариации, но общая идея заключается в том, чтобы волосы были короткими, но одновременно создавали квадратную форму в районе ушей и шеи. Эта стрижка часто выглядит очень стильно и модно, и хорошо подходит людям, которые хотят выглядеть современно и элегантно.

Кстати, квадратная стрижка пикси – это стильный и модный вариант прическа для женщин с густыми волосами. Она отлично подойдет для тех, кто хочет короткую прическу, но стремится сохранить объем.

Как выглядит такая стрижка: смотрите фото

Стрижка паж

Стрижка паж – это классическая женская стрижка, при которой волосы коротко подстригаются со средней части головы и идут вдоль шеи. Этот стиль был популярен в 1960-х годах и с тех пор часто является выбором многих женщин.

Относительно стрижки паж на густые волосы, благодаря объему прядей, такая прическа может выглядеть очень стильно и женственно.

Как выглядит такая стрижка: смотрите фото

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Стрижка лонг боб

Это стильная и современная стрижка волос, которая олицетворяет элегантность и утонченность. Этот вид прически характеризуется удлиненным бобом, который обычно достигает ключиц. Лонг боб универсален и подходит многим женщинам, независимо от их типа волос и формы лица.

Как выглядит такая стрижка: смотрите фото

Каре

Каре – это довольно популярная стрижка, которая подходит большинству женщин. Она может иметь разные вариации, например, асимметричное каре, каре с челкой или легкими локонами.

В общем каре всегда является актуальным и стильным вариантом для женщин. В этом году особенно популярен вариант с изящными контурами, асимметричные каре и каре с объемом на макушке головы. Этот вариант стрижки также хорошо подходит женщинам с пышными волосами.

Как выглядит такая стрижка: смотрите фото

Стрижка каскад

Это популярный вид стрижки волос, при котором пряди располагаются на разных уровнях, создавая объем и текстуру. Этот стиль подходит для разной длины волос и может быть адаптирован под любой тип лица.

Как выглядит такая стрижка: смотрите фото

Стрижка каскад, также известна как многослойная стрижка, или стрижка водопад. Она является отличным выбором для густых волос, поскольку помогает уменьшить объем и добавить движения.