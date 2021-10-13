Святкує 111 років: найстаріший чоловік Канади розповів секрети свого довголіття

Офіційно визнаний найстаріший чоловік у Канаді, Джа Хен Лі, відсвяткував 111-ий День народження. У цей день він дав корисні поради, які, на його думку, допомогли йому дожити до такого поважного віку.

Чоловік кілька разів повністю змінював життя

Джа Хен Лі народився у 1910 році в Кореї, де багато років керував ювелірним магазином. Після виходу на пенсію, 40 років тому, чоловік переїхав до бразильського міста Сан-Паулу. Та вже за 10 років, через забруднення міста, він знову шукати кращого місця – і переїхав до Канади, йдеться у Surrey now-leade.

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Його вибір припав на цю країну не просто так. Чоловік багато подорожував Австралією та Канадою та чітко вирішив, де йому буде найбільш комфортно. Так приблизно у 80 років він почав жити в Канаді.

Джа Хен Лі має дійсно велику родину. У нього з дружиною, якої вже, на жаль, немає в живих, є 3 сини, 2 дочки та 15 онуків: "Всіх своїх правнуків та праправнуків він навіть порахувати не може", – сміється Шері Браун, яка працює у будинку для літніх людей "Amenida Seniors Community". Працівники цього закладу зараз опікуються довгожителем.

Найстаріший чоловік Канади святкує 111 років / Фото фейсбук Amenida Seniors Community

Свято пройшло грандіозно

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В "Amenida Seniors Community" влаштували для Джа Хен Лі гучне святкування, яке нагадувало б чоловіку про його батьківщину: зал з гостями та фуршетом прикрасили написами корейською мовою, квітами та кульками, у якості музичного супроводу запросили саксофоніста, а розважали всіх традиційні корейські танці.

У будинку для літніх людей влаштували свято довгожителю / Фото фейсбук Amenida Seniors Community

У будинку для літніх людей влаштували свято довгожителю / Фото фейсбук Amenida Seniors Community

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На святі Джа Хен Лі знайшов час, щоб сказати кілька слів вдячності та поділитись порадами для тих, хто також хотів би прожити так довго, як і він:

Секрет полягає в тому, щоб щодня виконувати вправи, посміхатися, оточувати себе хорошими друзями та рідними, мати віру у серці та намагатися не надто напружуватися у повсякденному житті,

– каже чоловік

Про цю радісну подію на честь найстарішого чоловіка Канади працівники будинку для літніх людей розповіли на своїй сторінці у фейсбуці.