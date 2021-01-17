Хто з нас не хотів би знайти спосіб швидко та ефективно скинути зайву вагу? Проте нутриціолог Анастасія Каліга вважає, що розрекламовані схеми, які обіцяють нам за короткий термін втрати 10, 20 чи більше кілограмів, не тільки неефективні, а ще й шкідливі.

Анастасія Каліга – експертка у питаннях корисного харчування. На свої сторінці в інстаграмі вона розповіла своїм читачам, чим небезпечне швидка втрата ваги та що найголовніше у схудненні.

Читайте також: Як вберегтися від целюліту: важливі поради дієтологині Ірини Ващук

Що таке здорова вага

Перш за все, потрібно з'ясувати, чи потрібно вам взагалі худнути. І це питання не зовнішнього вигляду, а здоров'я. Раніше експертка радила скористатись трьома методами, які допоможуть виявити проблеми з вагою:

визначити індекс маси тіла (ІМТ). В інтернеті можна знайти безліч калькуляторів, які можуть розрахувати цей показник.

(ІМТ). В інтернеті можна знайти безліч калькуляторів, які можуть розрахувати цей показник. виміряти обхват талії: до 80 сантиметрів – норма, понад 88 сантиметрів – є ризик розвитку захворювань, пов'язаних з ожирінням (діабет 2 типу, хвороби серця тощо)

до 80 сантиметрів – норма, понад 88 сантиметрів – є ризик розвитку захворювань, пов'язаних з ожирінням (діабет 2 типу, хвороби серця тощо) визначити відношення талії до стегон: поділити обхват талії на об'єм стегон. Здоровий показник – до 0,85.

Не поспішайте сідати на дієту, можливо, вам взагалі не потрібно худнути/ Фото Unsplash

Проте не варто оцінювати стан свого здоров'я лише за одним показником.

Чи означає це, якщо усі мої показники вище норми, що я помру? Ні, не означає. Проте ця інформація для того і є відкритою, щоб ви могли перевірити і оцінити ризики. У моїй практиці були випадки, коли ІМТ був у нормі, а усі інші показники – ні, – розповідає нутриціолог.

Як швидко можна втрачати вагу

Вважається, що без шкоди для здоров'я можна втрачати від 450 до 900 грам на тиждень. Показник може бути трохи більшим, якщо на початку схуднення у людини багато зайвої ваги. Проте ні про які 5-10 кілограмів за один тиждень дослідження не говорять.

Під час схуднення важливо дивитись не лише на цифру на вагах, а й уважно слідкувати за своїм харчуванням. У погоні за ідеальним тілом дуже легко споживати занадто мало калорій та нашкодити організму.

Нам важливо зберегти здоров'я, привнести у своє життя здорові звички, зберегти організм в ідеальному стані, годувати його необхідною кількістю нутрієнтів, – наголошує Анастасія Каліга

Життєво необхідно повноцінно харчуватись/ Фото Unsplash

При цьому схуднути один раз і на все життя неможливо. Експертка застерігає, що у більшості людей половина скинутих кілограмів повертаються вже протягом року, а вся вага – протягом 3-5 років.

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

Що буде, якщо зашвидко худнути

Уявімо, що ви за короткий час втратили усі ненависні зайві кілограми. Це ж чудово? Проте ви ризикуєте втратити м'язову масу, для повноцінного функціонування вашому організму не вистачатиме поживних речовин, а ще – можуть утворитись каміння у жовчному міхурі. Тому не варто радіти стрімкому зниженню ваги. Для людини нормально час від часу набирати кілька кілограмів чи втрачати їх. Це пов'язано з багатьома факторами: циклами у жінок, стресом тощо.

Стрімка втрата ваги не приносить нічого хорошого/ Фото Unsplash

Анастасія Каліга також зазначає, що зустрічала дослідження, де швидке схуднення приводило до позитивних результатів. Проте їх проводили з надто малою вибіркою учасників і під наглядом лікарів. Тому в домашніх умовах повторювати такі експерименти не варто.