Як вберегтися від целюліту: важливі поради дієтологині Ірини Ващук
Целюліт не стане неприємним "сюрпризом" на тілі, якщо дотримуватися кількох простих правил. Що це за лайфхаки – розповідає українська дієтологиня Ірина Ващук.
Усі поради, за словами експертки, можна помістити у два простих пункти. Потрібно всього лиш:
- Скоротити кількість жирів, які ви споживаєте.
- Покращити водно-сольовий обмін (більше води, менше – солі).
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Як це зробити та що потрібно їсти – читайте у матеріалі Life 24.
Скористайтеся цими порадами – і ви уникнете целюліту / Фото Pixabay
Чому з’являється целюліт?
"Що таке целюліт? Науково – це надмірне накопичення жиру, яке випинається через шкіру і вчасно не покидає сполучні тканини", – розповідає дієтологиня.
Він може з'явитися через різні причини. Але основна – гормональні збої у жінок. Целюліт часто виникає, коли збивається менструальний цикл. Ірина Ващук радить його налагодити та здати аналізи на гормон пролактин.
Гормональні збої у жінок – основна причина появи целюліту / Фото Pixabay
Інша ситуація із вагітними жінками. У них регулярно виділяється прогестерон та естроген. Тому є підвищений ризик появи целюліту. Та не варто боятися. Внормуйте харчування та гормональний фон після пологів – і все буде добре.
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Як боротися із целюлітом?
Перш за все – пийте більше води. А також споживайте менше солоної та копченої їжі. Дієтологиня переконана, що у боротьбі із целюлітом допоможе спеціальний масаж.⠀
"У місцях, де накопичується целюліт, порушується і відтік лімфи. Тому вакуумний масаж – працює, а жир з клітини палиться швидше", – стверджує Ірина Ващук.
Які продукти варто обмежити або забрати із меню, щоб не було целюліту
Список продуктів, які варто обмежити, щоб не було целюліту / Фото Pixabay
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- Халва, горіхи, арахісова паста, козінаки (не більше 40 грам в день).
- Банани (не більше 2 штук щодня).
- Мед (не більше 2 чайних ложок. Він сильно відкладається на животі та зоні галіфе).
- В’ялене м’ясо та копчена риба (бажано уникати повністю – дуже затримує воду).
- Яєчний жовток (не більше 1 штуки).
- Майонез, кетчуп, соєвий соус, маринад (відмовтеся назавжди).
- Курятина (її споживати можна, але не переїдайте. Якщо курка "набита" антибіотиками – це може нашкодити організму).
- Здоба на маргарині (краще вибрати натуральне масло, білки та домашні вершки).
- Жовті сири (вони важко розщеплюються, бо можуть складатися із порошку).
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