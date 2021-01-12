Целюліт не стане неприємним "сюрпризом" на тілі, якщо дотримуватися кількох простих правил. Що це за лайфхаки – розповідає українська дієтологиня Ірина Ващук.

Усі поради, за словами експертки, можна помістити у два простих пункти. Потрібно всього лиш:

Скоротити кількість жирів, які ви споживаєте.

Покращити водно-сольовий обмін (більше води, менше – солі).

Цікаво Як налагодити харчування після свят: корисні рекомендації від дієтологині Тетяни Лакусти

Як це зробити та що потрібно їсти – читайте у матеріалі Life 24.

Скористайтеся цими порадами – і ви уникнете целюліту / Фото Pixabay

Чому з’являється целюліт?

"Що таке целюліт? Науково – це надмірне накопичення жиру, яке випинається через шкіру і вчасно не покидає сполучні тканини", – розповідає дієтологиня.

Він може з'явитися через різні причини. Але основна – гормональні збої у жінок. Целюліт часто виникає, коли збивається менструальний цикл. Ірина Ващук радить його налагодити та здати аналізи на гормон пролактин.

Гормональні збої у жінок – основна причина появи целюліту / Фото Pixabay

Інша ситуація із вагітними жінками. У них регулярно виділяється прогестерон та естроген. Тому є підвищений ризик появи целюліту. Та не варто боятися. Внормуйте харчування та гормональний фон після пологів – і все буде добре.

Якщо у вас з’явився целюліт – проконсультуйтесь у лікаря. Він виявить причини та призначить необхідне лікування

Як боротися із целюлітом?

Перш за все – пийте більше води. А також споживайте менше солоної та копченої їжі. Дієтологиня переконана, що у боротьбі із целюлітом допоможе спеціальний масаж.⠀

"У місцях, де накопичується целюліт, порушується і відтік лімфи. Тому вакуумний масаж – працює, а жир з клітини палиться швидше", – стверджує Ірина Ващук.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Які продукти варто обмежити або забрати із меню, щоб не було целюліту

Список продуктів, які варто обмежити, щоб не було целюліту / Фото Pixabay

Цікаво Це дуже легко: 9 простих звичок, які змінять ваше життя