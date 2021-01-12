Целлюлит не станет неприятным "сюрпризом" на теле, если соблюдать несколько простых правил. Что это за лайфхаки – рассказывает украинский диетолог Ирина Ващук.

Все советы, по словам эксперта, можно поместить в два простых пункта. Нужно всего лишь:

Сократить количество жиров, которые вы потребляете.

Улучшить водно-солевой обмен (больше воды, меньше – соли).

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Как это сделать и что нужно есть – читайте в материале Life 24.

Воспользуйтесь этими советами – и вы избежите целлюлита / Фото Pixabay

Почему возникает целлюлит?

"Что такое целлюлит? Научно – это избыточное накопление жира, которое выпячивается через кожу и вовремя не покидает соединительные ткани", – рассказывает диетолог.

Он может появиться по разным причинам. Но основная – гормональные сбои у женщин. Целлюлит часто возникает, когда сбивается менструальный цикл. Ирина Ващук советует его наладить и сдать анализы на гормон пролактин.

Гормональные сбои у женщин – основная причина появления целлюлита / Фото Pixabay

Другая ситуация с беременными женщинами. В них регулярно выделяется прогестерон и эстроген. Поэтому имеется повышенный риск появления целлюлита. Но не стоит бояться. Урегулируйте питания и гормональный фон после родов – и все будет хорошо.

Если у вас появился целлюлит – проконсультируйтесь у врача. Он выявит причины и назначит необходимое лечение.

Как бороться с целлюлитом?

Прежде всего – пейте больше воды. А также ешьте меньше соленой и копченой пищи. Диетолог убеждена, что в борьбе с целлюлитом поможет специальный массаж.

"В местах, где накапливается целлюлит, нарушается и отток лимфы. Поэтому вакуумный массаж – работает, а жир из клетки топится быстрее", – утверждает Ирина Ващук.

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Какие продукты следует ограничить или убрать из меню, чтобы не было целлюлита

Список продуктів, які варто обмежити, щоб не було целюліту / Фото Pixabay

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