Как уберечься от целлюлита: важные советы диетолога Ирины Ващук
Целлюлит не станет неприятным "сюрпризом" на теле, если соблюдать несколько простых правил. Что это за лайфхаки – рассказывает украинский диетолог Ирина Ващук.
Все советы, по словам эксперта, можно поместить в два простых пункта. Нужно всего лишь:
- Сократить количество жиров, которые вы потребляете.
- Улучшить водно-солевой обмен (больше воды, меньше – соли).
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Как это сделать и что нужно есть – читайте в материале Life 24.
Воспользуйтесь этими советами – и вы избежите целлюлита / Фото Pixabay
Почему возникает целлюлит?
"Что такое целлюлит? Научно – это избыточное накопление жира, которое выпячивается через кожу и вовремя не покидает соединительные ткани", – рассказывает диетолог.
Он может появиться по разным причинам. Но основная – гормональные сбои у женщин. Целлюлит часто возникает, когда сбивается менструальный цикл. Ирина Ващук советует его наладить и сдать анализы на гормон пролактин.
Гормональные сбои у женщин – основная причина появления целлюлита / Фото Pixabay
Другая ситуация с беременными женщинами. В них регулярно выделяется прогестерон и эстроген. Поэтому имеется повышенный риск появления целлюлита. Но не стоит бояться. Урегулируйте питания и гормональный фон после родов – и все будет хорошо.
Если у вас появился целлюлит – проконсультируйтесь у врача. Он выявит причины и назначит необходимое лечение.
Как бороться с целлюлитом?
Прежде всего – пейте больше воды. А также ешьте меньше соленой и копченой пищи. Диетолог убеждена, что в борьбе с целлюлитом поможет специальный массаж.
"В местах, где накапливается целлюлит, нарушается и отток лимфы. Поэтому вакуумный массаж – работает, а жир из клетки топится быстрее", – утверждает Ирина Ващук.
Какие продукты следует ограничить или убрать из меню, чтобы не было целлюлита
Список продуктів, які варто обмежити, щоб не було целюліту / Фото Pixabay
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- Халва, орехи, арахисовая паста, козинаки (не более 40 грамм в день).
- Бананы (не более 2 штук в день).
- Мед (не более 2 чайных ложек. Он сильно откладывается на животе и зоне галифе).
- Вяленое мясо и копченая рыба (желательно избегать полностью – очень задерживает воду).
- Яичный желток (не более 1 штуки).
- Майонез, кетчуп, соевый соус, маринад (откажитесь навсегда).
- Курятина (ее потреблять можно, но не переедайте. Если курица "набита" антибиотиками – это может навредить организму).
- Сдоба на маргарине (лучше выбрать натуральное масло, белки и домашние сливки).
- Желтые сыры (они трудно расщепляются, потому что могут состоять из порошка)
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