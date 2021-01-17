Кто из нас не хотел бы найти способ быстро и эффективно сбросить лишний вес? Однако нутрициолог Анастасия Калига считает, что разрекламированные схемы, которые обещают нам за короткий срок потерять 10, 20 или более килограммов, не только неэффективны, но и вредны.

Анастасия Калига – эксперт в вопросах полезного питания. На своей странице в инстаграме она рассказала своим читателям, чем опасна быстрая потеря веса и что самое главное в похудении.

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Что такое здоровый вес

Прежде всего, выясните, нужно ли вам вообще худеть. И это вопрос не внешнего вида, а здоровья. Ранее эксперт советовала воспользоваться тремя методами, которые помогут выявить проблемы с весом:

определить индекс массы тела (ИМТ). В интернете можно найти множество калькуляторов, которые могут рассчитать этот показатель.

(ИМТ). В интернете можно найти множество калькуляторов, которые могут рассчитать этот показатель. измерить обхват талии : до 80 сантиметров – норма, более 88 сантиметров– есть риск развития заболеваний, связанных с ожирением (диабет 2 типа, болезни сердца и т.д.)

: до 80 сантиметров – норма, более 88 сантиметров– есть риск развития заболеваний, связанных с ожирением (диабет 2 типа, болезни сердца и т.д.) определить соотношение талии к бедрам: поделить обхват талии на объем бедер. Здоровый показатель – до 0,85.

Не спешите садиться на диету, возможно, вам вообще не нужно худеть / Фото Unsplash

Однако не стоит оценивать состояние своего здоровья только по одному показателю.

Означает ли это, что если все мои показатели выше нормы, то завтра умру? Нет, не означает. Но эта информация потому и открыта, чтобы вы могли проверить и здраво оценить риски. В моей практике бывали даже случаи, когда ИМТ в норме, а все остальные показатели - нет, – рассказывает нутрициолог.

Как быстро можно терять вес

Считается, что без вреда для здоровья можно терять от 450 до 900 грамм в неделю. Показатель может быть немного больше, если в начале похудения у человека много лишнего веса. Однако ни о каких 5-10 килограммов за одну неделю исследования не говорят.

Во время похудения важно смотреть не только на цифру на весах, но и внимательно следить за своим питанием. В погоне за идеальным телом очень легко потреблять слишком мало калорий и навредить организму.

Нам важно сохранить здоровье, привнести в свою жизнь здоровые привычки, сохранить организм в идеальном состоянии, кормить его необходимым количеством нутриентов, – отмечает Анастасия Калига

Жизненно необходимо полноценно питаться / Фото Unsplash

При этом похудеть один раз и на всю жизнь невозможно. Эксперт предостерегает, что у большинства людей половина сброшенных килограммов возвращаются в течение года, а весь вес – в течение 3-5 лет.

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Что будет, если слишком быстро худеть

Представим, что вы за короткое время потеряли все ненавистные лишние килограммы. Это же замечательно? Однако вы рискуете потерять мышечную массу, для полноценного функционирования вашему организму не будет хватать питательных веществ, а еще – могут образоваться камни в желчном пузыре. Поэтому не стоит радоваться стремительному снижению веса. Для человека нормально время от времени набирать несколько килограммов или терять их. Это связано с многими факторами: циклами у женщин, стрессом и тому подобное.

Стремительная потеря веса не приносит ничего хорошего / Фото Unsplash

Анастасия Калига также отмечает, что встречала исследования, где быстрое похудение приводило к положительным результатам. Однако их проводили со слишком малой выборкой участников и под наблюдением врачей. Поэтому в домашних условиях повторять такие эксперименты не стоит.