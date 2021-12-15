Таке буває не лише в кіно: 7 історій, коли актори закохувались на зйомках

Хтось зустрічає свою споріднену душу у кафе, хто у парку, хтось віддає перевагу знайомствам у соцмережах.

Історії наступних зірок просто неймовірні, адже вони познайомились прямо на знімальному майданчику. Які фільм стали "поштовхом" до початку відносин, розповідаємо далі.

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Герої цих фільмів почали зустрічатись під час знімань

"Зелений ліхтар"



Фільм "Зелений Ліхтар" / Фото Everett Collection

Фільм "Зелений Ліхтар" можливо не приніс акторам успіху і не здобув феєричної слави, а лише 26% на Rotten Tomatoes. Стрічка ледве окупилась, проте дала можливість зіркам возз'єднатись. Саме під час знімань "Зеленого ліхтарі" познайомились Раян Рейнольд і Блейк Лайвлі. Згодом після презентації пара офіційно почала зустрічатись, а у 2012 році актори одружились.

"Апельсини"



Фільм "Апельсини" зібрав 31% на Rotten Tomatoes / Фото Everett

Адам Броуді та Лейтон Містер також познайомилися на знімальному майданчику. Інді-фільм "Апельсини" не потішив своєю популярністю та отримав лише 31% на Rotten Tomatoes. Своєю чергою Броуді і Містер назавжди запам'ятали цю стрічку, після знімання у 2013 вони почали зустрічатись, а у 2014 одружилися.

"Дівчина з Джерсі"



Чарівна пара / Фото Everett Collection

Одна з найбільш знакових пар 2000-х була створена на знімальному майданчику. Джей Ло і Бен Аффлек познайомилися під час знімання "Джилі". Згодом Time назвали фільм одним із 10 найбільш провальних в історії прокату. На Rotten Tomatoes він зібрав лише 6%. Хоч і критики звернули увагу на "відсутність хімії між акторами", вона все ж була, адже згодом вони почали зустрічатися у 2002 і заручились цього ж року. У 2004 році пара розпалась, а після тривалої перерви у 2021 Джей Ло і Бен Аффлек знову зійшлись.

"Будинок мрії"

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Фільм допоміг розквітнути почуттям / Фото Everett Collection

І ця стрічка не здобула успіху: фільм зібрав лише 6% на Rotten Tomatoes. "Будинок мрії" не сподобався глядачам, проте був до вподоби головним героям, які закохались на знімальному майданчику. Деніел Крейг і Рейчел Вайс були знайомі давніше, проте "Будинок мрій" допоміг розквітнути їхнім почуттям.

"Розум над вбивством"



Зіркова пара познайомилась під час знімань фільму / Скриншот з відео

Знімальний майданчик став місцем для знайомства ще однієї зіркової пари – Торі Спеллінга і Діні Макдермоттома. Фільм "Розум над вбивством" ця пара запам'ятала надовго, хоч і глядачі його не оцінили. Згодом Торі зізналась, що перша зустріч була для них дуже яскравою та гарячою. Вони на той час були одружені, але не змогли утриматись і зрадили своїм колишнім партнерам. Згодом після цього вони одружились у 2006 році.

"Північ у Свитграсі"



Фільм "Північ у Свитграсі" / Фото Everett Collection

Тогорічна стрічка "Північ у Свитграсі" поєднала серця ще двох акторів – Меган Фокс і Кулемет Келлі. Вони познайомилися на зніманнях фільму, який так і не здобув своєї слави та отримав нещасні 8% на Rotten Tomatoes. З того часу актори почали зустрічатись, встигли зробити перерву у відносинах і зараз продовжують будувати спільне майбутнє.

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"Вечір"



Особлива зустріч на знімальному майданчику / Фото Everett Collection

Клер Дейнс і Х'ю Денсі зустрілися у 2007 році на зніманнях фільму "Вечір", який зібрав 27% на Rotten Tomatoes. Невдовзі після знайомства вони одружились і зараз виховують спільних дітей.