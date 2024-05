Жінка почала бити татуювання у 2016 році. Відтоді на її тілі з'явилося 18 татуювань з Мадонною.

Цікаво "Найбільш татуйована жінка Британії" назвала одне місце на тілі, де ніколи не робитиме малюнки

Набила рекордну кількість татуювань з Мадонною

Віддана шанувальниця Мадонни Тара Беррі зі США набила на своєму тілі 18 портретів з суперзіркою. Її надихнула не лише любов до поп-діви, а й колишня рекордсменка Ніккі Паттерсон з Великої Британії, яка набила 15 татуювань з Емінемом і встановила світовий рекорд.



Сертифікат Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість тату з Мадонною / Фото Тари Беррі

Тара розповіла, що почала бити татуювання з Мадонною у 2016 році, коли співачка шукала шанувальників з тату для кліпу. Також жінка сподівалася взяти участь у конкурсі найкращого татуювання, однак до цих заходів Тара так і не встигла втілити задумане.



58-річна Тара Беррі, яка набила рекордну кількість тату з Мадонною / Фото з фейсбуку Тари Беррі

Жінка працювала у компанії мобільного зв'язку й перші татуювання набила протягом 6 місяців, інші – з'явилися пізніше. Загалом, Тара витратила на тату Мадонни понад 9 800 доларів й 110 годин свого часу для нанесення боді-арту. Жінка зізналася, що інколи навіть позичала гроші, щоб набити нове татуювання.

Татуювання з Мадонною – більше у галереї / Фото з фейсбук-сторінки Тари Беррі

Загалом, татуювання на тілі Тари зображують Мадонну протягом багатьох років – від перших днів її кар'єри до сьогодення. Жінка навіть набила тату, на якому Мадонна цілується з Брітні Спірс на церемонії вручення нагород MTV Video Music Awards у 2003 році

Тара додала, що стала прихильницею Мадонни у 1983 році, коли пісня "Borderline" стала хітом. Також серед улюблених пісень: "Vogue", "Dress You Up", "Iconic", а говорячи про альбоми, Тара відзначає "True Blue" і "Confessions on a Dance Floor".