Який має вигляд дівчина, 95% тіла якої вкрите татуюваннями, а також яке єдине місце вона сподівається залишити оголеним, розповідаємо далі.

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Як виглядає "найбільш татуйована жінка Британії"

Попри те, що тіло Беккі Холт майже повністю вкрите татуюваннями, а малюнки є навіть навколо чола та підборіддя, вона не планує прикривати риси свого обличчя.

Я не закриваю обличчя. Я закінчила з обличчям,

– сказала британка та додала, що все ж не виключає цю можливість повністю.

Вона зауважила, що хоч зараз не має подібних планів, з часом, можливо, її погляди зміняться.

Як виглядає жінка: дивіться фото

Зараз я роблю татуювання на долоні. У мене вже було два сеанси. Ще потрібен третій. Потім у червні я вже запланувала трохи роботи на моїх ногах. Просте оновлення кольорів,

– розповіла про свої поточні плани Беккі.

Жінка не може встояти перед новими татуюваннями – вона завжди прагнула бути ходячим витвором мистецтва. Раніше Беккі зізнавалася, що завжди мріяла бути повністю покритою татуюваннями.

Вона каже, що як тільки почала робити тату, просто не може зупинитися. Хоч жінка і стверджувала, що ніколи не буде робити татуювання на руках, горлі та обличчі, потім у неї закінчилося місце, і вона зробила усе, що не планувала.

Додамо, що у Британії є ще одна схожа на Беккі Холт жінка. 46-річну Меліссу Слоан називають "найтатуйованішою мамою Великої Британії". Вона почала робити свої тату понад 10 років тому. Зараз у жінки є понад 800 малюнків, а двоє її молодших дітей ніколи не бачили "чисте" тіло матері.