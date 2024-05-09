Как выглядит девушка, 95% тела которой покрыто татуировками, а также какое единственное место она надеется оставить обнаженным, рассказываем далее.

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Как выглядит "самая татуированная женщина Британии"

Несмотря на то, что тело Бекки Холт почти полностью покрыто татуировками, а рисунки есть даже вокруг лба и подбородка, она не планирует прикрывать черты своего лица.

Я не закрываю лицо. Я закончила с лицом,

– сказала британка и добавила, что все же не исключает эту возможность полностью.

Она заметила, что хоть сейчас не имеет подобных планов, со временем, возможно, ее взгляды изменятся.

Как выглядит женщина: смотрите фото

Сейчас я делаю татуировку на ладони. У меня уже было два сеанса. Еще нужен третий. Затем в июне я уже запланировала немного работы на моих ногах. Простое обновление цветов,

– рассказала о своих текущих планах Бекки.

Женщина не может устоять перед новыми татуировками – она всегда стремилась быть ходячим произведением искусства. Ранее Бекки признавалась, что всегда мечтала быть полностью покрытой татуировками.

Она говорит, что как только начала делать тату, просто не может остановиться. Хотя женщина и утверждала, что никогда не будет делать татуировки на руках, горле и лице, потом у нее закончилось место, и она сделала все, что не планировала.

Добавим, что в Британии есть еще одна похожая на Бекки Холт женщина. 46-летняя Мелисса Слоан называют "самой татуированной мамой Великобритании". Она начала делать свои тату более 10 лет назад. Сейчас у женщины есть более 800 рисунков, а двое ее младших детей никогда не видели "чистое" тело матери.