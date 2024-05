Женщина начала бить татуировки в 2016 году. С тех пор на ее теле появилось 18 татуировок с Мадонной.

Интересно "Самая татуированная женщина Британии" назвала одно место на теле, где никогда не будет делать рисунки

Набила рекордное количество татуировок с Мадонной

Преданная поклонница Мадонны Тара Берри из США набила на своем теле 18 портретов с суперзвездой. Ее вдохновила не только любовь к поп-диве, но и бывшая рекордсменка Никки Паттерсон из Великобритании, которая набила 15 татуировок с Эминемом и установила мировой рекорд.



Сертификат Книги рекордов Гиннеса за наибольшее количество тату с Мадонной / Фото Тары Берри

Тара рассказала, что начала бить татуировки с Мадонной в 2016 году, когда певица искала поклонников с тату для клипа. Также женщина надеялась принять участие в конкурсе лучшей татуировки, однако до этих мероприятий Тара так и не успела воплотить задуманное.



58-летняя Тара Берри, которая набила рекордное количество тату с Мадонной / Фото с фейсбука Тары Берри

Женщина работала в компании мобильной связи и первые татуировки набила в течение 6 месяцев, другие – появились позже. В общем, Тара потратила на тату Мадонны более 9 800 долларов и 110 часов своего времени для нанесения боди-арта. Женщина призналась, что иногда даже занимала деньги, чтобы набить новую татуировку.

Татуировка с Мадонной – больше в галерее / Фото с фейсбук-страницы Тары Берри

В общем, татуировки на теле Тары изображают Мадонну в течение многих лет – от первых дней ее карьеры до сегодняшнего дня. Женщина даже набила тату, на котором Мадонна целуется с Бритни Спирс на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в 2003 году

Тара добавила, что стала поклонницей Мадонны в 1983 году, когда песня "Borderline" стала хитом. Также среди любимых песен: "Vogue", "Dress You Up", "Iconic", а говоря об альбомах, Тара отмечает "True Blue" и "Confessions on a Dance Floor".