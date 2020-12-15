У серіалі "Корона" легко помітити, що королева Єлизавета II ніколи не розлучається зі своєю сумочкою. Здавалось б, королеві немає потреби носити з собою зайві предмети, адже вона може попросити принести усе, що їй потрібно. То навіщо вона навіть вдома носить на руці маленьку сумочку?

Журналістка The Cut настільки зацікавилась цим питанням, що вирішила звернутись до людини, яка безпосередньо на цьому спеціалізується. Королівський експерт Філ Дап'єр написав цілу книгу під назвою "Що у сумочці королеви та інші королівські секрети".

Я пишу про королівську родину вже 33 роки, і це питання мені ставлять найчастіше, – каже репортер

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Що королева носить у сумочці

Фаворитом Єлизавети вже довгі роки залишається бренд Launer, від якого у неї вже ціла колекція – понад 200 сумочок.

Королева залишається вірна свої смакам/ Фото Getty

І хоч Філ Дап'єр насправді ніколи не бачив, що завжди носить з собою королева, у нього є надійні джерела у палаці. Він каже, що Єлизавета ніколи не має у сумочці того, без чого ми не виходимо з дому: гаманець, ключі, телефон. Це звільняє місце для інших потрібних речей.

Ось що може бути у королівській сумочці:

дзеркало та трохи косметики у маленькій металевій косметичці – весільний подарунок принца Філіпа

перова ручка як "захист від принизливого використання кулькової ручки"

сімейні фотографії, серед яких фото принца Ендрю (улюбленця королеви за чутками), який повертається з Фолклендської війни "з трояндою в зубах"

багато різних дрібничок та "обереги на щастя. Переважно подарунки від її дітей: фігурки тварин, особливо коней.

смаколики для коргі

кросворди, які королева обожнює і займає ними свій час, коли це необхідно

складний ніж

сонцезахисні окуляри та для читання

адресна книга

щоденник

маленька фотокамера

м'ятні льодяники на випадок, якщо у неї запершить у горлі під час виступу

S-подібний крючок, на який королева вішала сумку, щоб не ставити її на підлогу

Маленька сумочка завжди була невіддільною частиною стилю королева Єлизавети/ Фото Getty

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То навіщо сумочка у домі?

Дап'єр припускає, що за допомогою сумочки королева Єлизавета II може подавати знаки своїм підлеглим, коли вона хоче піти з зустрічі чи закінчити розмову. А генеральний директор того самого бренду Lauren Джеральд Боднер вважає, що "вона просто не відчуває себе повністю одягненою без сумочки".