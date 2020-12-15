В сериале "Корона" легко заметить, что королева Елизавета II никогда не расстается со своей сумочкой. Казалось бы, королеве нет необходимости носить с собой лишние предметы, ведь она может попросить принести все, что ей нужно. Тогда зачем она даже дома носит на руке маленькую сумочку?

Журналистка The Cut настолько заинтересовалась этим вопросом, что решила обратиться к человеку, который непосредственно на этом специализируется. Королевский эксперт Фил Дапьер написал целую книгу под названием "Что в сумочке королевы и другие королевские секреты".

Я пишу о королевской семье уже 33 года, и этот вопрос мне задают чаще всего, – говорит репортер

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Что королева носит в сумочке

Фаворитом Елизаветы уже долгие годы остается бренд Launer, от которого у нее уже целая коллекция – более 200 сумочек.

Королева остается верна свои вкусам / Фото Getty

И хотя Фил Дапьер самом деле никогда не видел, что всегда носит с собой королева, у него есть надежные источники во дворце. Он говорит, что у Елизаветы никогда нет в сумочке того, без чего мы не выходим из дома: кошелек, ключи, телефон. Это освобождает место для других нужных вещей.

Вот что может быть в королевской сумочке:

зеркало и немного косметики в маленькой металлической косметичке – свадебный подарок принца Филиппа

перьевая ручка как "защита от унизительного использования шариковой ручки"

семейные фотографии, среди которых фото принца Эндрю (любимца королевы по слухам), который возвращается с Фолклендской войны "с розой в зубах"

много разных безделушек и "обереги на счастье". Преимущественно подарки от ее детей: фигурки животных, особенно лошадей.

вкусности для корги

кроссворды, которые королева обожает и занимает ними свое время, когда это необходимо

складной нож

солнцезащитные очки и очки для чтения

адресная книга

дневник

маленькая фотокамера

мятные леденцы на случай, если у нее запершит в горле во время выступления

S-образный крючок, на который королева вешала сумку, чтобы не ставить ее на пол

Маленькая сумочка всегда была неотъемлемой частью стиля королева Елизаветы / Фото Getty

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Так зачем сумочка в доме?

Дапьер предполагает, что с помощью сумочки королева Елизавета II может подавать знаки своим подчиненным, когда она хочет уйти со встречи или закончить разговор. А генеральный директор того самого бренда Lauren Джеральд Боднер считает, что "она просто не чувствует себя полностью одетой без сумочки".