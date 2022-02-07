Весілля – це дуже важлива подія для багатьох молодят, до якої зазвичай готуються дуже довго чи не усі член сім'ї. Проте ці молоді люди вирішили відійти від стереотипів і влаштували нетрадиційне таємне весілля.

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Пара приховала свій шлюб від рідних

22-річна Брі вирішила розповісти історію свого весілля, яке пара приховувала від сім1ї 2 роки. Коли дівчині було 20, а її хлопцю 21, вони вирішили одружитись. Проте замість традиційних родинних святкувань, вони обрали дворічну мовчанку.

Лише через тривалий час дівчина наважилась розповісти про це у тіктоці і опублікувала відео із заручин. Вона написала, що це один з найкращих спогадів про цей чарівний день, який пара провела вдвох. Молоді люди не турбувались про весільні вбрання, а заручились у звичному одязі: наречена одягла мінісукню з квітковим принтом, а хлопець був у сорочці з укороченим рукавом та чорних штанах.



Приховували свій шлюб 2 роки / Скриншот з відео

Брі додала, що вони з чоловіком чудово ладнали з батьками та навіть жили ці 2 роки разом з мамою нареченої. Проте вирішили не розповідати про свій союз.

Ми завжди були дуже конфіденційні щодо наших стосунків, тому це мало сенс. Я тільки сказала їм, що ми вирішили народити дитину,

– пояснює дівчина.

Вона також додає, що до весілля вони вже жили разом з чоловіком, тому після заручин нічого не змінилось. Коли родичі врешті дізнались про те, що дівчина з хлопцем створили сім'ю, вони були шоковані. Брі стверджує, що це було дня неї випробуванням, адже вона не вміє зберігати таємниці.

Зараз молода сім'я чекає на поповнення, тому Брі з чоловіком активно готується до батьківства.