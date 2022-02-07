Свадьба – это очень важное событие для многих молодоженов, к которому обычно готовятся очень долго все члены семьи. Однако эти молодые люди решили отойти от стереотипов и устроили нетрадиционную тайную свадьбу.

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Пара скрыла свой брак от родных

22-летняя Бри решила рассказать историю своей свадьбы, которую пара скрывала от семьи 2 года. Когда девушке было 20, а ее парню 21, они решили пожениться. Однако вместо традиционных семейных празднований они выбрали двухлетнее молчание.

Лишь спустя долгое время девушка решилась рассказать об этом в тиктоке и опубликовала видео из помолвки. Она написала, что это одно из лучших воспоминаний об этом волшебном дне, который пара провела вдвоем. Молодые люди не беспокоились о свадебных нарядах, а обручились в привычной одежде: невеста надела мини платье с цветочным принтом, а парень был в рубашке с укороченным рукавом и черных брюках.



Скрывали свой брак 2 года / Скриншот с видео

Бри добавила, что они с мужем отлично ладили с родителями и даже жили эти 2 года вместе с мамой невесты. Однако решили не рассказывать о своем союзе.

Мы всегда были очень конфиденциальны по отношению к нашим отношениям, поэтому это имело смысл. Я только сказала им, что мы решили родить ребенка,

– объясняет девушка.

Она также добавляет, что до свадьбы они уже жили вместе с мужем, поэтому после помолвки ничего не изменилось. Когда родственники наконец узнали о том, что девушка с парнем создали семью , они были шокированы. Бри утверждает, что это было для нее испытанием, ведь она не умеет хранить тайны.