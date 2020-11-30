Невдалі побачення – це не те, що буває тільки з вами. Такі ситуації трапляються зі всіма, тому їх часто висміюють у фільмах із щасливим хеппі ендом.

Журналісти Life24 зробили підбірку фільмів з невдалими побаченнями.

Життя, як воно є



Знайомство головних героїв почалося з невдалого побачення \ Кадр з фільму

Рік виходу : 2010

: 2010 Акторський склад: Кетрін Гейґл, Джош Дюамел, Джош Лукас, Крістіна Гендрікс

Стандартна історія, коли самотню дівчину та хлопця зводять друзі. І часто з цього не виходить нічого доброго. Вона – перфекціоністка, а він запізнився на годину та ще й запропонував їхати у ресторан на мотоциклі. На додачу, вона була у сукні. Побачення не вдалося. Проте ще один неочікуваний "подарунок" від друзів – спільна опіка над дитиною у випадку їхньої смерті.

Гола правда



Невдале побачення у героїв було на стадіоні \ Кадр з фільму

Рік виходу : 2009

: 2009 Акторський склад: Джерард Батлер, Кетрін Гейґл, Брі Тернер, Ерік Вінтер

Не повторюйте досвід головної героїні. Не треба одягати навушник, у яких будуть давати підказки, що робити. Тому що будете невдало відповідати на питання коханого і ще й розіллєте на нього солодку воду. Проте у житті продюсерки Еббі саме "наставник" повернув все з ніг на голову.

Змішані



Головні герої познайомилися на побаченні наосліп \ Кадр з фільму

Рік виходу : 2014

: 2014 Акторський склад: Адам Сендлер, Дрю Беррімор, Белла Торн, Емма Фурманн, Алівія Елін Лінд, Брекстон Бекхем, Кайл Ред Силверштейн, Кевін Нілон, Зак Генрі, Венді МакЛендон-Кові

Багато людей ризикують і йдуть на побачення наосліп. І тут ти не знаєш, що чекати. Можливо, тобі пощастить і прийде нереально успішний красунчик. Або захочеш, щоб тобі подзвонили і сказали, що на будинок зійшла снігова лавина і потрібно швидко приїхати. Саме така ситуація була у Лорен і Джима. Після цієї зустрічі вони надіялися більше ніколи не побачити один одного. Але у долі були інші плани.

Дівчина мого найкращого друга



Головний герой ходив на побачення, щоб зробити його жахливим \ Кадр з фільму

Рік виходу: 2008

2008 Акторський склад: Дейн Кук, Кейт Гадсон, Алек Болдуїн, Джейсон Біґґз, Діора Берд, Ліззі Каплан, Ріки Ліндхоум

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Головний герой має досить дивне хобі – якщо хлопець розлучається з дівчиною, то він за певну плату призначає цій дівчині побачення і спеціально поводиться на ньому жахливо. В результаті дівчина вирішує, що її колишній хлопець не такий вже й поганий. Одного разу він допомагає своєму сусіду, який закохався у свою колегу по роботі. Проте у якийсь момент все починає йти не так, як планувалося.

Винахід брехні



Герої живуть у світі, де говорять лише правду \ Кадр з фільму

Рік виходу : 2009

: 2009 Акторський склад: Рікі Джервейс, Дженніфер Гарнер, Джона Хілл, Луї С.К., Джеффрі Тембор

Хотіли б жити у світі, де говорять лише правду? А якщо партнер на побаченні буде розповідати своїй мамі про всі ваші мінуси – про повноту, низький дохід і не дуже ідеальний ніс? Така ситуація була з головним героєм Марком.