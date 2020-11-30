Неудачные свидания – это не то, что бывает только с вами. Такие ситуации случаются со всеми, поэтому их часто высмеивают в фильмах со счастливым хэппи эндом.

Журналисты Life24 сделали подборку фильмов с неудачными свиданиями.

Жизнь, как она есть



Знакомство главных героев началось с неудачного свидания \ Кадр из фильма

Год выхода : 2010

: 2010 Актерский состав: Кэтрин Гейґл, Джош Дюамель, Джош Лукас, Кристина Гендрикс

Стандартная история, когда одинокую девушку и парня сводят друзья. И часто с этого не выходит ничего хорошего. Она – перфекционистка. А он опоздал на час и еще и предложил ехать в ресторан на мотоцикле. А она была в платье. Свидание не удалось. Однако еще один неожиданный "подарок" от друзей –совместная опека над ребенком в случае их смерти.

Голая правда



Неудачное свидание у героев было на стадионе \ Кадр из фильма

Год выхода : 2009

: 2009 Актерский состав:Джерард Батлер, Кэтрин Гейґл, Бри Тернер, Эрик Винтер

Не повторяйте опыт главной героини. Не надо одевать наушник, в которых будут давать подсказки, что делать. Потому что будете неудачно отвечать на вопросы любимого и еще разольете на него сладкую воду. Однако в жизни продюсера Эбби именно "наставник" перевернул все с ног на голову.

Смешанные



Главные герои познакомились на свидании вслепую \ Кадр из фильма

Год выхода : 2014

: 2014 Актерский состав: Адам Сэндлер, Дрю Бэрримор, Белла Торн, Эмма Фурманн, Аливия Элин Линд, Брэкстон Бекхэм, Кайл Ред Силверштейн, Кевин Нилон, Зак Генри, Венди МакЛендон-Кови

Многие люди рискуют и идут на свидание вслепую. И тут ты не знаешь, чего ожыдать. Возможно, тебе повезет и придет нереально успешный красавчик. Или захочешь, чтобы тебе позвонили и сказали, что на дом сошла снежная лавина и нужно быстро приехать. Именно такая ситуация была у Лорен и Джима. После этой встречи они надеялись больше никогда не увидеть друг друга. Но в судьбе были другие планы.

Девушка моего лучшего друга



Главный герой ходил на свидания, чтобы сделать его ужасным \ Кадр из фильма

Год выхода: 2008

2008 Актерский состав: Дэйн Кук, Кейт Хадсон, Алек Болдуин, Джейсон Биґґз, Диора Бэрд, Лиззи Каплан, Рики Линдхоум

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Главный герой имеет довольно странное хобби – если парень расстается с девушкой, то он за определенную плату назначает этой девушке свидание и специально ведет себя на нем ужасно. В результате девушка решает, что ее бывший парень не такой уж и плохой. Однажды он помогает своему соседу, который влюбился в свою коллегу по работе. Однако в какой-то момент все начинает идти не так, как планировалось.

Изобретение лжи



Герои живут в мире, где говорят только правду \ Кадр из фильма

Год выхода : 2009

: 2009 Актерский состав: Рики Джервэйс, Дженнифер Гарнер, Джона Хилл, Луи С.К., Джеффри Тэмбор

Хотели бы жить в мире, где говорят только правду? А если партнер на свидании будет рассказывать своей маме о всех ваших минусы – о полноте, низком доходе и не очень идеальном носе? Такая ситуация была с главным героем Марком.