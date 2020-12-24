Підірвати віру в себе у стосунках дуже легко. Непорозуміння, конфлікт, кілька поганих фраз – і ви вже починаєте сумніватися в собі. Цього допустити не можна. Адже самооцінку дуже складно "лікувати".

Якщо партнер несвідомо дозволяє собі говорити забагато – не рвіть усі кінці одразу. Спробуйте пояснити, що саме вас образило. Попросіть, щоб більше такого не відбувалося. Помиляються усі. Та на жаль, не всі виправляються.

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Life 24 зібрав список фраз, які не можна дозволяти коханому говорити у свій бік. Ці слова не допоможуть щось змінити. Вони просто демонструють неповагу та "вбивають" здорову самооцінку. Не терпіть такого ставлення.

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40 фраз від коханого, які не можна пропускати повз вуха

1. "В мене нема часу з тобою говорити".

2. "Заткнися!"

3. "Ти не вмієш нормально розмовляти"

4. "Якщо ти мені зрадиш, то я тебе покалічу".

5. "Ти не будеш цього робити!"

6. "Ти не виживеш без мене".

7. "Це не мої проблеми, це твої проблеми".

8. "Ти маєш бути вдячна мені, що я за тебе піклуюся".

9. "Я тут головний!"

10. "Ти сама винна в своїх проблемах".

Якщо слова чоловіка вас "поранили" - не терпіть. Поговоріть з ним про це; розберіться, чому він дозволив собі так сказати / Фото Pixabay

11. "Ти поводиш себе як дитина"

12. "Ти все завжди псуєш".

13. "Ти постійно перебільшуєш".

14. "Ти жінка, тому ти повинна…"

15. "Ти нічого не вмієш".

16. "Забий, ти і так нічого не зрозумієш".

17. "Ти страшно виглядаєш".

18. "Без мене ти ніхто".

19. "Інші дівчата красивіші за тебе".

20. "Ти вічно придумуєш проблеми з нічого".

Не дозволяйте своєму партнеру говорити такі фрази / Фото Pixabay

21. "Вибачилася перед мною!"

22. "Це все через твої помилки".

23. "Ти мене взагалі не збуджуєш".

24. "Ти маєш завжди мені готувати їсти!"

25. "Перестань себе поводити як істеричка".

26. "Ти мене ніколи не розумієш".

27. "Я кину тебе, якщо ти цього не зробиш…"

28. "В тебе жахливий смак".

29. "Ти постійно кричиш".

30. "Ти стала товстою".

Бережіть свою самооцінку / Фото Pixabay

31. "Ти не така як раніше"

32. "Ти мене дістала".

33. "Ти не думаєш перед тим, як щось сказати".

34. "Ненавиджу твою маму".

35. "Звикай – я такий як є".

36. "В тебе немає логіки".

37. "Я важливіший за тебе".

38. "Ти схожа на мою колишню".

39. "Ти все зіпсувала".

40. "Ти ніхто".