Подорвать веру в себя в отношениях очень легко. Недоразумения, конфликт, несколько плохих фраз – и вы уже начинаете сомневаться в себе. Этого допускать нельзя. Ведь самооценку очень сложно "лечить".

Если партнер бессознательно позволяет себе говорить слишком много – не рвите все концы сразу. Попробуйте объяснить, что именно вас оскорбило. Попросите, чтобы больше такого не происходило. Ошибаются все. Но, к сожалению, не все исправляются.

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Life 24 собрал список фраз, которые нельзя позволять любимому говорить в свою сторону. Эти слова не помогут что-то изменить. Они просто демонстрируют неуважение и "убивают" здоровую самооценку. Не терпите такого отношения.

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40 фраз от любимого, которые нельзя пропускать мимо ушей

1. "У меня нет времени с тобой говорить".

2. "Заткнись"

3. "Ты не умеешь нормально разговаривать"

4. "Если ты мне изменишь, я тебя покалечу".

5. "Ты не будешь этого делать!"

6. "Ты не выживешь без меня".

7. "Это не мои проблемы, это твои проблемы".

8. "Ты должен быть благодарна мне, что я забочусь о тебе".

9. "Я здесь главный!"

10. "Ты сама виновата в своих проблемах".

Если слова мужчины вас "ранили" – не терпите. Поговорите с ним; разберитесь, почему он позволил себе так сказать / Фото Pixabay

11. "Ты ведешь себя как ребенок"

12. "Ты все всегда портишь".

13. "Ты постоянно преувеличиваешь".

14. "Ты женщина, поэтому ты должна ..."

15. "Ты ничего не умеешь".

16. "Забей, ты и так ничего не поймешь".

17. "Ты страшно выглядишь".

18. "У тебя ужасный вкус».

19. "Другие девушки красивее тебя".

20. "Ты вечно придумываешь проблемы из ничего".

Не позволяйте своему партнеру говорить такие фразы / Фото Pixabay

21. "Извинись передо мной!"

22. "Это все из-за твоеи ошибки".

23. "Ты меня вообще не возбуждаешь".

24. "Ты будешь всегда мне готовить кушать!"

25. "Перестань вести себя как истеричка".

26. "Ты меня никогда не понимаешь".

27. "Я брошу тебя, если ты этого не сделаешь ..."

28. "Без меня ты никто".

29. "Ты постоянно кричишь".

30. "Ты стала толстой".

Берегите свою самооценку / Фото Pixabay

31. "Ты не такая как раньше"

32. "Ты меня достала".

33. "Ты не думаешь перед тем, как что-то сказать".

34. "Ненавижу твою маму".

35. "Привыкай – я такой как есть".

36. "У тебя нет логики".

37. "Я важнее тебя".

38. "Ты похожа на мою бывшую".

39. "Ты все испортила".

40. "Ты никто".