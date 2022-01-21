Тоді – зараз: 10 людей, які відтворили старі сімейні фотографії
21 січня 2022 , 11:11Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Хтось любить час від часу переглядати улюблені сімейні фотографії, а дехто йде ще далі – відтворює усі ці знімки. Наскільки ж цікаво побачити, як все змінюється з роками!
Пропонуємо й вам взяти участь у цьому невеличкому челенджі від користувачів Reddit. Це ще один гарний привід, щоб провести час разом і згадати, наскільки все колись було легко й безтурботно!
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13 років потому
Фото reddit SentioVenia
Повторили через 20 років!
Фото reddit hanwestwood
Вау, а тут різниця аж 35 років! І та сама кухня
Фото reddit xsolv
1976 рік та 2020 рік
Фото reddit leejtam
А жінка майже не змінилася!
Фото reddit Kristy-1661
Татова гордість!
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Час перекусити!
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Як швидко ростуть діти!
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Це прекрасно!
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Ого!
Фото imgur seandon1