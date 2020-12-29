На Ютуб-каналі королівської родини з'явилось відео, на якому Принц Чарльз разом зі своєю дружиною Камілою та відомими акторами читають його улюблений вірш "Це була ніч перед Різдвом".

Це особливе привітання записали на підтримку Благодійного фонду акторів. Він опікується акторами, які припинили свою кар'єру через старість, певні хвороби та травми, а також підтримує тих, хто опинився у складному фінансовому становищі через пандемію.

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Принц Чарльз вже 20 років є покровителем цього фонду, він перейняв цю роль у 2000 році від королеви Єлизавети II. Саме тому він вирішив допомогти благодійній організації: приміряти на себе роль актора та запросити відомих зірок, щоб ті зачитали на камеру рядки з його улюбленого вірша "Це була ніч перед Різдвом".

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У цьому проєкті взяли участь такі відомі актори як Том Харді, Меггі Сміт, Джуді Денч, Шуті Гатва (відомий за серіалом "Статеве виховання"), Деніел Крейг, а також – Пенелопа Кейт та Джоанна Ламлі.

У відео знялись відомі зірки кіно на телебачення/ Фото інстаграм-сторінка @abf1882

Цей дитячий вірш написав ще у 1823 році американський поет Клемент Мур, створивши відомий сьогодні образ Санта-Клауса: у червоному костюмі, з мішком подарунків та на санях, запряжених оленями.

Відео: