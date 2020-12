Королева Єлизавета ІІ любить листуватися. Її Величність переглядає усю пошту, яку приносять до Букінгемського палацу. Це кілька ящиків привітань кожного дня. Ви також можете отримати відповідь від королеви. То чому б не спробувати? Як це зробити – читайте у матеріалі Life 24.

Хороші новини – Її Величність приймає кореспонденцію навіть з-за кордону. Ви без жодних проблем можете написати до Єлизавети ІІ та отримати відповідь. Але королівський лист – справа тонка. Тому ловіть підказки від Life 24, як написати так, щоб вам точно відповіли.

Як все відбувається?

Не всі листи потрапляють до Єлизавети ІІ. Спершу їх перевіряє спеціальна поштова служба. Вона відсіює кореспонденцію, де пишуть про речі, на які королева не може вплинути – політичні суперечки, особисті проблеми тощо. Такі листи отримають відповідь. Але просто формальну.

Якщо ви хочете подарувати щось Її Величності, то це не найкраща ідея. Королівська поштова служба не допускає жодних посилок до Єлизавети ІІ з міркувань безпеки.

Колись правила були інші: вона отримувала та відправляла різні подарунки. Після коронації Її Величність роздавала їжу власним громадянам. Це міг бути навіть консервований лосось – справжня пишність для Великої Британії післявоєнних часів.

Королева Єлизавета дуже любить листуватися / Фото Getty Images

Як оформити лист?

Адреса. Це найважливіший пункт. Королеву зайдете тут: Her Majesty the Queen, Buckingham Palace, London SW1A 1AA, United Kingdom.

Ваша адреса. Її рекомендують вказувати не на конверті, а всередині листа. Так поштовій службі буде зручніше його опрацювати. Тому шанси на відповідь виростають.

Привітання. Було б досить кумедно написати «Привіт, бабуню». Та щоб отримати відповідь, пам’ятайте про коректність та повагу. Звертається до королеви доречно – "Madam" або ж "Your Majesty". Завершіть лист теж правильно. Для цього підійдуть кілька основних фраз: "Faithfully yours", "Respectfully yours" або ж просто "Sincerely".

Що написати Єлизаветі ІІ?

Тут немає конкретних вимог. Ви можете писати у вільному стилі та за будь-яким шаблоном. Але пам’ятайте про три речі, які не варто згадувати у листі до королеви Великої Британії.

Політика. Як конституційний монарх Єлизавета ІІ не може вирішити політичні справи.

Особисті прохання. Королева не може втрутитися у ваші проблеми.

Незручні питання. Текст має бути пристойним та коректним.

Все інше – дозволено. Привітайте королеву зі святами, відправте новорічну відкритку, відзначте її витончений стиль. Побажайте хорошого настрою та міцного здоров’я. Розкажіть свою історію – чим ви займаєтеся, чому вирішили звернутися до неї. Лист приймають як від руки, так і надруковані на комп’ютері.

Королева не відповідає на листи про політику, особисті прохання та незручні питання / Фото Getty Images

Пам’ятайте! Писати можна все, що завгодно. Але в розумних межах.

Якою буде відповідь?

Зрозуміло, що королева не зможе особисто відповісти на ваше послання. Вона ознайомиться з листом і скаже, що відписати. Відповідь від імені Єлизавети ІІ оформить одна із дев’яти асистенток. Їх ще називають фрейлінами.

В минулому ці дами були компаньйонами королев: вони розважали їх, допомагали одягатися, вмиватися тощо. Зараз у них інші обов’язки. Фрейліни супроводжують Єлизавету ІІ під час офіційних візитів та інших ділових справ, виконують різні доручення і пишуть від її імені листи.

Лист-відповідь від Єлизавети ІІ / Фото Оксана Ковтонюк weekend.today

Відповідь прийде орієнтовно від кількох тижнів до кількох місяців. Це буде спеціальний гербовий папір із Букінгемського палацу. Королівські представники обов’язково подякують за те, що ви написали. І розкажуть, як Єлизавета ІІ відреагувала на лист. Ви будете задоволені.