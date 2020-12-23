Как написать письмо королеве Елизавете II, чтобы она ответила: пошаговая инструкция
Королева Елизавета II очень любит переписываться. Ее Величество просматривает всю почту, которая приходит в Букингемский дворец. А это – несколько ящиков поздравлений и документов каждого дня. Вы также можете получить ответ от королевы. Так почему бы не попробовать? Как это сделать – читайте в материале Life 24.
Хорошие новости – Ее Величество принимает корреспонденцию даже из-за границы. Вы без проблем можете написать к Елизавете II и ожидать ответа. Но королевское письмо – дело тонкое. Поэтому ловите подсказки от Life 24, как написать так, чтобы вам точно ответили.
Читайте також Как весело отпраздновать Новый год в одиночестве: 9 необычных идей
Как все происходит?
Не все письма попадают к Елизавете II. Сначала их проверяет специальная почтовая служба. Она отсеивает корреспонденцию, где пишут о вещах, на которые королева не может повлиять – политические споры, личные проблемы и тому подобное. На такие письма будет ответ. Но просто формальный.
Если вы хотите подарить что-то Ее Величеству, то это не лучшая идея. Королевская почтовая служба не допускает никаких посылок к Елизавете II из соображений безопасности.
Когда-то правила были другие: она получала и отправляла различные подарки. После коронации Ее Величество раздавала еду собственным гражданам. Это мог быть даже консервированный лосось – настоящая редкость для Великобритании послевоенных времен.
Королева Елизвате очень любит вести переписку / Фото Getty Images
Как оформить письмо?
Адрес. Наверное, это самый важный пункт. Королеву найдете здесь: Her Majesty the Queen, Buckingham Palace, London SW1A 1AA, United Kingdom.
Ваш адрес. Его рекомендуют указывать не на конверте, а внутри листа. Так почтовой службе будет удобнее его обработать.
Приветствие. Было бы довольно забавно написать «Привет, бабушка». Но чтобы получить ответ, помните о корректности и уважении. Обращается к королеве уместно – "Madam" или "Your Majesty". Завершите письмо тоже правильно. Для этого подойдут несколько основных фраз: "Faithfully yours", "Respectfully yours" или просто "Sincerely".
Что написать Елизавете II?
Здесь нет конкретных требований. Вы можете писать в свободном стиле и за любым шаблоном. Но помните о трех вещах, которые не стоит расписывать королеве Великобритании.
- Политика. Как конституционный монарх Елизавета II не может решить политические вопросы.
- Личные просьбы. Королева не может вмешиваться в ваши проблемы.
- Неудобные. Текст должен быть приличным и корректным.
Все остальное – разрешено. Поздравьте королеву с праздниками, отправьте новогоднюю открытку, отметьте ее утонченный стиль. Пожелайте хорошего настроения и крепкого здоровья. Расскажите свою историю – чем вы занимаетесь, почему решили обратиться к ней. Письмо принимают как от руки, так и напечатаное на компьютере.
Королева не відповідає на листи про політику, особисті прохання та незручні питання / Фото Getty Images
Помните! Писать можно все, что угодно. Но в разумных пределах.
Какой будет ответ?
К сожалению, королева не сможет лично ответить на ваше послание. Она только ознакомится с письмом. Ответ от имени Елизаветы II напишет одна из девяти ассистенток. Их еще называют фрейлинами.
В прошлом эти дамы были компаньонами королев: они развлекали их, помогали одеваться, умываться и тому подобное. Сейчас у них другие обязанности. Фрейлины сопровождают Елизавету II во время официальных визитов и других деловых дел, выполняют различные поручения и пишут от ее имени письма.
Лист-ответ от Елизавети ІІ / Фото Оксана Ковтонюк weekend.today
Ответ придет ориентировочно от нескольких недель до нескольких месяцев. Это будет специальная гербовая бумага с Букингемского дворца. Королевские представители обязательно поблагодарят за то, что вы написали. И расскажут, как Елизавета II отреагировала на письмо. Вы будете довольны.
Поделиться новостью