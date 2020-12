Королева Елизавета II очень любит переписываться. Ее Величество просматривает всю почту, которая приходит в Букингемский дворец. А это – несколько ящиков поздравлений и документов каждого дня. Вы также можете получить ответ от королевы. Так почему бы не попробовать? Как это сделать – читайте в материале Life 24.

Хорошие новости – Ее Величество принимает корреспонденцию даже из-за границы. Вы без проблем можете написать к Елизавете II и ожидать ответа. Но королевское письмо – дело тонкое. Поэтому ловите подсказки от Life 24, как написать так, чтобы вам точно ответили.

Читайте також Как весело отпраздновать Новый год в одиночестве: 9 необычных идей

Как все происходит?

Не все письма попадают к Елизавете II. Сначала их проверяет специальная почтовая служба. Она отсеивает корреспонденцию, где пишут о вещах, на которые королева не может повлиять – политические споры, личные проблемы и тому подобное. На такие письма будет ответ. Но просто формальный.

Если вы хотите подарить что-то Ее Величеству, то это не лучшая идея. Королевская почтовая служба не допускает никаких посылок к Елизавете II из соображений безопасности.

Когда-то правила были другие: она получала и отправляла различные подарки. После коронации Ее Величество раздавала еду собственным гражданам. Это мог быть даже консервированный лосось – настоящая редкость для Великобритании послевоенных времен.

Королева Елизвате очень любит вести переписку / Фото Getty Images

Как оформить письмо?

Адрес. Наверное, это самый важный пункт. Королеву найдете здесь: Her Majesty the Queen, Buckingham Palace, London SW1A 1AA, United Kingdom.

Ваш адрес. Его рекомендуют указывать не на конверте, а внутри листа. Так почтовой службе будет удобнее его обработать.

Приветствие. Было бы довольно забавно написать «Привет, бабушка». Но чтобы получить ответ, помните о корректности и уважении. Обращается к королеве уместно – "Madam" или "Your Majesty". Завершите письмо тоже правильно. Для этого подойдут несколько основных фраз: "Faithfully yours", "Respectfully yours" или просто "Sincerely".

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Что написать Елизавете II?

Здесь нет конкретных требований. Вы можете писать в свободном стиле и за любым шаблоном. Но помните о трех вещах, которые не стоит расписывать королеве Великобритании.

Политика. Как конституционный монарх Елизавета II не может решить политические вопросы.

Как конституционный монарх Елизавета II не может решить политические вопросы. Личные просьбы. Королева не может вмешиваться в ваши проблемы.

Королева не может вмешиваться в ваши проблемы. Неудобные. Текст должен быть приличным и корректным.

Все остальное – разрешено. Поздравьте королеву с праздниками, отправьте новогоднюю открытку, отметьте ее утонченный стиль. Пожелайте хорошего настроения и крепкого здоровья. Расскажите свою историю – чем вы занимаетесь, почему решили обратиться к ней. Письмо принимают как от руки, так и напечатаное на компьютере.

Королева не відповідає на листи про політику, особисті прохання та незручні питання / Фото Getty Images

Помните! Писать можно все, что угодно. Но в разумных пределах.​

Какой будет ответ?

К сожалению, королева не сможет лично ответить на ваше послание. Она только ознакомится с письмом. Ответ от имени Елизаветы II напишет одна из девяти ассистенток. Их еще называют фрейлинами.​

В прошлом эти дамы были компаньонами королев: они развлекали их, помогали одеваться, умываться и тому подобное. Сейчас у них другие обязанности. Фрейлины сопровождают Елизавету II во время официальных визитов и других деловых дел, выполняют различные поручения и пишут от ее имени письма.

Лист-ответ от Елизавети ІІ / Фото Оксана Ковтонюк weekend.today

Ответ придет ориентировочно от нескольких недель до нескольких месяцев. Это будет специальная гербовая бумага с Букингемского дворца. Королевские представители обязательно поблагодарят за то, что вы написали. И расскажут, как Елизавета II отреагировала на письмо. Вы будете довольны.