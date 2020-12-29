На Ютуб-канале королевской семьи появилось видео, на котором Принц Чарльз вместе со своей женой Камиллой и известными актерами читают его любимое стихотворение "Это была ночь перед Рождеством".

Это особое поздравление записали в поддержку Благотворительного фонда актеров. Он занимается актерами, прекративших свою карьеру из-за старости, определенной болезни или травмы, а также поддерживает тех, кто оказался в сложном финансовом положении из-за пандемии.

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Принц Чарльз уже 20 лет является покровителем этого фонда, он перенял эту роль в 2000 году от королевы Елизаветы II. Именно поэтому он решил помочь благотворительной организации: примерить на себя роль актера и пригласить известных звезд, чтобы те зачитали на камеру строки из его любимого стихотворения "Это была ночь перед Рождеством".

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В этом проекте приняли участие такие известные актеры как Том Харди, Мэгги Смит, Джуди Денч, Шути Гатве (известный по сериалу "Половое воспитание"), Дэниел Крейг, а также – Пенелопа Кейт и Джоанна Ламли.

В видео снялись известные звезды кино и телевидения / Фото инстаграм-страница @ abf1882

Этот детский стих написал еще в 1823 году американский поэт Клемент Мур, создав известный сегодня образ Санта-Клауса: в красном костюме, с мешком подарков и на санях, запряженных оленями.

Видео: