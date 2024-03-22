Бузковий – трендовий колір сезону: ідеї популярного манікюру на весну 2024

Особливе місце серед трендових кольорів цієї весни займає фіолетовий. Усі відтінки від бузкового, лавандового й до яскравих фіолетових будуть найбільш актуальними у манікюрі.

Тренд на такі відтінки ще у лютому 2024 започаткувала Селена Гомез. Тоді голлівудська зірка з'явилася на прем'єрі стрічки "Лола" з неймовірним манікюром бузкового відтінку. В б'юті-індустрії наголосили, що тепер усі відтінки фіолетового будуть найпопулярнішими.

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Ідеї трендового манікюру на весну

Поряд із яскравими зеленим і кобальтом, популярними будуть усі відтінки фіолетового. Його можна поєднувати у різних дизайнах – від френча до розкішного манікюру з 3D-ефектом. Експерти зауважують, що бузковий відтінок ідеально поєднується з будь-яким відтінком шкіри, тому матиме гармонійний вигляд.

Прихильниці мінімалізму можуть поєднати трендовий бузковий відтінок з френчем, або додати кілька крапок чи геометричних ліній. Такий дизайн матиме елегантний вигляд та доповнити образ.

Трендовий фіолетовий манікюр: дивіться фото

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto . Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Мінімалістичний манікюр з фіолетовими крапками: дивіться фото

Неймовірний вигляд мають й фіолетові нігті, які мають ефект металіку.

Хромовані нігті з фіолетовим відтінком: дивіться фото

Романтичний образ створять нігті з квітковим дизайном та блискітками. Також експерти пропонують цієї весни звернути увагу на акварельний манікюр.

Фіолетовий акварельний манікюр: дивіться фото

Незвичайний вигляд матимуть поєднання фіолетового з контрастними відтінками. Так, бузковий можна поєднати з трендовим анімалістичним принтом.

Цікаве поєднання фіолетового відтінку й анімалістичного принту: дивіться фото

Головне у такому манікюрі – закріпити його глянцевим топом. Також важливо не забувати про зволоження, тому треба використовувати олійку для кутикули та здоров'я нігтів.