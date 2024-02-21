Головний тренд церемонії BAFTA: яку модну зачіску для червоної доріжки обрали світові зірки

18 лютого в Лондоні вручали статуетки Британської академії телебачення та кіномистецтва, більш відомої як BAFTA. На червоній доріжці головним трендом серед зачісок цьогоріч стали елегантні жмутки.

Хто зі світових знаменитостей доповнив свій образ розкішним жмутком та як виглядали зірки з цією зачіскою, розповідаємо далі.

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Емілі Блант

Емілі поєднала жмуток на маківці з чубчиком-метеликом. Таке поєднання обрала не вона одна.

Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото

Розамунд Пайк

У звичному для себе образі Розамунд позувала перед камерами з гладко зібраним низько на потилиці, злегка вологим волоссям, що чудово поєднувалося з її ніжним рум'янцем.

Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото

Флоренс П'ю

Сучасний світ сповнений мінливих трендів, різноманітних модних тенденцій та постійних змін. Однак дещо залишається актуальним завжди – індивідуальність. Підкреслити її легко з білизною від українського бренду Anabel Arto. Серед великого вибору колекцій виробника вдасться знайти саме ту білизну, що додасть впевненості та підкреслить унікальність кожної з нас.

Улюблениця модної публіки, Флоренс П'ю з'явилася на червоній доріжці з волоссям, що було зібрано в напівжмуток. Це ефектний хід, особливо тоді, коли довжина волосся не дозволяє створювати складні конструкції.

Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото

Марго Роббі

Марго Роббі мала приголомшливий вигляд. Акторка демонструє, що головний супутник подібних зачісок – королівська постава.

Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото

Емма Стоун

Зібране волосся Емми Стоун нагадувало жмуток, що розпустився: по спині акторки спадала недосконала косиця.

Як виглядала зірка із зачіскою: дивіться фото

Це цікавий стилістичний прийом: зачіска-трансформер, яку можна змінювати за допомогою пари шпильок.