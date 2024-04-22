З ними легко опинитися у центрі уваги: кольори манікюру, які у тренді цієї весни
Джерело:Who What Wear
Світлі та пастельні нігті – це класика, яка завжди актуальна. Однак у моді зараз також і яскраві та кольорові манікюри.
Нейл-експертка Хуаніта Хубер-Мілле розповіла про кольори, які додадуть весняного натхнення та будуть на піку популярності цього сезону. На які відтінки дизайнів звернути увагу, розповідаємо далі.
До теми Тренд, що підкорює Голлівуд: що таке плавучий френч і чим він відрізняється від класичного
Ніжно-рожевий
2024 рік буде присвячений ніжно-рожевим відтінкам. Такий манікюр – чудовий вибір для весняних і літніх місяців та будь-яких форм нігтів.
Тенденція балеткору на хвилі популярності у сферах краси та моди. Цей образ ідеально поєднує в собі вишуканість, елегантність і грацію,
– додає Хубер-Мілле.
Ніжно-рожевий манікюр: дивіться фото
Хром
Хромовані нігті лідирують протягом двох років поспіль, і ця тенденція збережеться у 2024 році. Цей шикарний образ настільки універсальний, що підходить для будь-якої довжини та форми,
– каже експертка.
Хромований манікюр: дивіться фото
Молочно-білий
Якщо ви фанат балетної естетики, ви також можете вибрати молочно-білі відтінки. Цей колір ідеально підходить для тих, хто надає перевагу більш нейтральному образу.
Молочно-білий манікюр: дивіться фотоЧи не щодня у світі з'являються нові тренди. У безлічі модних тенденцій та нововведень легко загубитися. Щоб цього не сталося, важливо спиратися на свою індивідуальність. Підкреслити власну особливість та унікальність допоможе білизна від українського бренду Anabel Arto. У колекції виробника легко знайти моделі, які сподобаються та пасуватимуть, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і актуальних дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.
Небесно-блакитний
Від Prada до Fendi, небесно-блакитний колір був зіркою на показах колекцій сезону 2024, тож можна зробити висновок, що цей відтінок також буде популярним у світі краси. Це чудова альтернатива білим нігтям, якщо вам подобається трохи кольору.
Небесно-блакитний манікюр: дивіться фото
Яскраво-червоний
Яскраво-червоні відтінки – популярний тренд. Це також класичний колір, який не виходить з моди вже багато сезонів.
Яскраво-червоний манікюр: дивіться фото
Персиковий
Компанія Pantone оголосила "персиковий пух" кольором 2024 року.
Персиковий манікюр: дивіться фото
Цей тонкий, теплий відтінок подарує вам відчуття літа, а також може стати гарним акцентним кольором, адже з ним можна втілити безліч дизайнів. Зокрема, подібний милий зворотний французький манікюр стане ідеальним варіантом для теплих місяців.