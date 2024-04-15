Однотонне покриття без додаткового дизайну: Селена Гомес показала стильний манікюр для весни

Американська співачка та акторка Селена Гомес показала стильний манікюр на весну. Зірка сцени зробила однотонне покриття без додаткових дизайнів чи камінців.

Який колір для своїх нігтів обрала знаменитість, а також як виглядає її манікюр, розповідаємо далі.

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Як виглядає трендовий варіант весняного манікюру

Американська співачка та акторка Селена Гомес продемонструвала ідеальний манікюр на весну 2024. Знімком своєї нової роботи нейл-майстер Том Бачик поділився в інстаграм.

Артистка обрала однотонне покриття без додаткових дизайнів чи камінців. Том Бачик нафарбував нігті своєї зіркової клієнтки в насичено-смарагдовий відтінок. Формою для манікюру слугувало "коло".

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Як виглядає модний манікюр Селени Гомес: дивіться фото

Зелений колір напряму асоціюється з весною, коли все розквітає та оживає. Особливо такий цікавий його відтінок стане чудовим рішенням для покриття в один з місяців весни.

"Люблю цей колір", "У мене такі самі натуральні нігті", "Ідеальний тон на весну!" – прокоментували новий манікюр Селени Гомес користувачі мережі.

Додамо, що Селена Гомес – не єдина відома клієнтка Тома Бачика. До майстра часто звертається співачка та акторка Дженніфер Лопес, акторка Марго Роббі, акторка Нікола Пельтц, співачка Олівія Родріго. Чоловік активно веде свої соцмережі, демонструючи роботи та задаючи тренди на манікюр.