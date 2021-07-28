Тренер зробив пропозицію фехтувальниці у прямому ефірі на Олімпіаді: відео

Аргентинська фехтувальниця Марія Белен Перес Моріс отримала пропозицію руки та серця просто під час інтерв'ю на Олімпіаді у Токіо. Такий сюрприз в оригінальний спосіб їй зробив тренер Лукас Сауседо.

На цьогорічній Олімпіаді у Токіо Марія Белен Перес Моріс програла угорській фехтувальниці Анні Мартон, більше не зможе далі змагатись в Олімпійських іграх. Проте це не завадить їй поїхати додому у піднесеному настрої.

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Після нещасливого для неї поєдинку, жінка саме давала інтерв'ю одному з аргентинських спортивних телеканалів, коли за її спиною з'явився тренер з плакатом. Лукас Сауседо непомітно пройшов ззаду дівчини, тримаючи листок з написом: "Ти вийдеш за мене заміж, будь ласка?".

Тренер запропонував фехтувальниці вийти заміж у прямому ефірі / Скриншот з відео TyC Sports

Коли журналіст попросив Марію обернутись, шокована жінка почала радісно скрикувати. А після того, як Лукас став на одне коліно і поставив заповітне питання, спортсменка почала ствердно махати головою, а тоді кинулась обіймати й цілувати коханого.

Жінка погодилась вийти заміж за тренера / Скриншот з відео TyC Sports

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Ще якийсь час фехтувальниця не могла опанувати своїх емоцій, сміялась і витирала з очей сльози радості. Далі щаслива пара вже давала інтерв'ю разом:

Мені сказали повернутись – і тут він з цим листком. Я просто все забула, у мене в голові було тільки "О Боже". Ми дуже щасливі і хочемо провести все життя разом,

– ділиться емоціями жінка

36-річна Марія Белен Перес Моріс та 51-річний Лукас Сауседо зустрічаються вже 17 років. Колись, у 2010 році, чоловік вже зробив спробу одружитись зі своєю коханою, проте тоді вона йому відмовила: "Я була надто молода", – пояснює жінка. Проте цього року вона з радістю прийняла його пропозицію.

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Новоспечений наречений зізнався, що міг би дочекатись, поки його кохана виграє медаль і зробити пропозицію вже після повернення додому. Проте він зрозумів, що зараз настав правильний момент:

Я люблю її, і коли вона програла поєдинок, їй стало дуже сумно. Тому, можливо, ця пропозиція повинна її трохи підтримати,

– розповідає тренер

Лукас Сауседо Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympic/news-4412593-argentinskij-trener-sdelal-predlozhenie-fehtovalschice-v-pryamom-efire-na-olimpijskih-igrah.html?utm_source=copypaste

Лукас Сауседо Подробнее на «Чемпионате»: https://www.championat.com/olympic/news-4412593-argentinskij-trener-sdelal-predlozhenie-fehtovalschice-v-pryamom-efire-na-olimpijskih-igrah.html?utm_source=copypaste

Повне відео зворушливої пропозиції одруження можна подивитись тут: