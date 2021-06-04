Якщо не знаєте, що подарувати близькій людині або просто хочете когось здивувати – ця добірка саме для вас! Ми зібрали 15 фотографій дещо божевільних, але справді крутих ідеї для подарунків, які точно запам’ятаються.

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"Шкарпетки з Черепашками-ніндзя – найкращий подарунок від бабусі та дідуся. Мені 31 рік"

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"Кілька років поспіль брат дарує мені футболку зі мною. Це вже третій рівень!"

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"Купив дружині розкішну прикрасу, але попросив запакувати, щоб виглядало якнайстрашніше"

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Сестра потішила брата своїм подарунком

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"Колега подарувала мені таку чашку, бо знає, що я працюю в IT"

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Подушки із лицями друзів – це прекрасно

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"Ми обмінялися подарунками із хлопцем..."

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"Бабуся вміє робити сюрпризи"

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Батько зробив торт синам-трійняшкам. Один з них склав іспит на водіння, інші два – провалили

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Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

"Подарував батькам валізу зі мною і надписом: "Ми любимо свого синочка"

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Хлопець зробив водійське посвідчення для кота своєї дівчини

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"У тата буде подарунковий папір з його улюбленою фотографією"

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Як вам така ідейка?

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Пакувати потрібно так, щоб ніхто не зрозумів, що це таке!

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