Если не знаете, что подарить близкому человеку или просто хотите кого-то удивить – это подборка для вас! Мы собрали 15 фотографий несколько безумных, но действительно крутых идеи для подарков, которые точно запомнятся.

Интересно Как получить максимум удовольствия от фестиваля вина: 10 советов от организатора

"Носки с Черепашками-ниндзя – лучший подарок от бабушки и дедушки. Мне 31 год"

Фото Reddit

"Несколько лет подряд брат дарит мне футболку со мной. Это уже третий уровень!"

Фото Reddit

"Купил жене роскошное украшение, но попросил упаковать, чтобы выглядело очень страшно"

Фото Reddit

Сестра порадовала брата своим подарком

Фото Reddit

"Коллега подарила мне такую ​​чашку, потому что знает, что я работаю в IT"

Фото Reddit

Подушки с лицами друзей – это прекрасно

Фото Reddit

"Мы обменялись подарками с парнем..."

Фото Reddit

"Бабушка умеет делать сюрпризы"

Фото Reddit

Отец сделал торт сыновьям-тройняшкам. Один из них сдал экзамен на вождение, другие два – провалили

Фото Reddit

"Подарил родителям чемодан со мной и надписью: "Мы любим своего сыночка"

Фото Reddit

Парень сделал водительское удостоверение для кота своей девушки

Фото Reddit

"У папы будет подарочная бумага с его любимой фотографией"

Фото Reddit

Как вам такая идейка?

Фото Reddit

Интересно Бабушка отгуляла свой 104 день рождения: ее секрет долголетия – мороженое

Запаковывать нужно так, чтобы никто не понял, что это такое!

Фото Reddit

 