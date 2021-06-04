Если не знаете, что подарить близкому человеку или просто хотите кого-то удивить – это подборка для вас! Мы собрали 15 фотографий несколько безумных, но действительно крутых идеи для подарков, которые точно запомнятся.
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"Носки с Черепашками-ниндзя – лучший подарок от бабушки и дедушки. Мне 31 год"
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"Несколько лет подряд брат дарит мне футболку со мной. Это уже третий уровень!"
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"Купил жене роскошное украшение, но попросил упаковать, чтобы выглядело очень страшно"
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Сестра порадовала брата своим подарком
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"Коллега подарила мне такую чашку, потому что знает, что я работаю в IT"
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Подушки с лицами друзей – это прекрасно
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"Мы обменялись подарками с парнем..."
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"Бабушка умеет делать сюрпризы"
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Отец сделал торт сыновьям-тройняшкам. Один из них сдал экзамен на вождение, другие два – провалили
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"Подарил родителям чемодан со мной и надписью: "Мы любим своего сыночка"
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Парень сделал водительское удостоверение для кота своей девушки
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"У папы будет подарочная бумага с его любимой фотографией"
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Как вам такая идейка?
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Запаковывать нужно так, чтобы никто не понял, что это такое!
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