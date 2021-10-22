Які 5 речей не можна ігнорувати, якщо ви хочете зробити тату: поради від професіонала

Наважившись на татуювання, мало просто обрати гарний малюнок. Найважливіше – знайти правді хороший салон та майстра, якому можна довірити своє тіло. Новачкам, які роблять тату вперше, часто важко із цим визначитися.

Тату-майстер з Північної Кароліни Келлі Каповські вже 6 років працює в цій індустрії. Він розповів, на що новачкам варто звертати увагу при виборі майстра та салону, а яких речей варто остерігатись.

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Атмосфера у салоні

За словами Келлі, приходячи у салон, відразу звертайте увагу, чи ви почуваєтесь тут спокійно та впевнено. Якщо робітники якось ігнорують ваші запитання, грубіянять вам тощо, краще покинути це місце.

Особливо це стосується новачків, які й так часто хвилюються перед татуюванням. Цей процес має асоціюватись у вас із приємними спогадами та радістю нового досвіду, а не з дискомфортом.

Чистота у салоні

Найважливіше – це ваша безпека. У цьому випадку варто звертати увагу на найменші дрібниці, навіть на чистоту самого салону: "Переконайтеся, що ніде не лежить сміття, особливо біля робочого місця майстра. Це може викликати перехресне забруднення під час процесу татуажу", – радить Келлі Каповські.

Попросіть показати, як працівники салону утилізують голки та стерилізують інструменти. Нанесення тату часто супроводжується кров'ю, тому чистота та продезінфіковане обладнання вкрай важливі для вашого здоров'я та інших клієнтів.

Переконайтесь, що всі інструменти стерильні / Фото Pexels

Портфоліо майстра

Якщо ви перед тим не бачили, у якому стилі працює майстер, то готове татуювання може вас сильно здивувати. Обов'язково попросіть портфоліо або перегляньте його роботи у соцмережі, щоб впевнитись, що вам подобається такий стиль і рівень виконання: "Переконайтесь, що це ідеально вам підходить", – каже Келлі.

На вас не повинні тиснути

Що може бути приємнішим за звук, з яким відкорковують вино? Адже це означає, що наступні кілька годин пройдуть у приємній компанії вишуканого вина з колекції SHABO. Замовити улюблене вино, не виходячи з дому, можна тут.

Для когось його тату має особливе, символічне значення, а комусь просто візуально подобається картинка. У будь-якому разі, це відбиток вашого внутрішнього світу та смаку. Тому уникайте майстрів, які вперто намагаються змінити дизайн або цілий малюнок та морально на вас тиснуть через це. Адже потім вам носити цей малюнок на своєму тілі ціле життя.

Тату-майстер не повинен вам нав'язувати свою думку / Фото Pexels

Ви маєте отримати інструкцію

Якість малюнка залежить не лише від майстерності нанесення, а й від домашнього догляду. Майстер повинен вміти розв'язувати проблеми, які виникають до та після процедури: "Переконатися, що ви отримаєте інструкції по догляду та разом пройдете процес догляду за своїм новим татуюванням", – пояснює Келлі.

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Важливо з самого початку запитати у майстра про це. Якщо після пояснень ви почуваєтесь розгубленим і все ще не розумієте, що робити з малюнком після процедури, можливо, краще знайти іншого майстра.