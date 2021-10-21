Попри всю зручність онлайн-знайомств, такий спосіб далеко не ідеальний. Потенційний партнер може бути з вами не до кінця чесним, а в реальності й зовсім стати справжнім розчаруванням. Щоб не втрапити у таку халепу, варто дослухатись кількох простих та дієвих порад психолога Елі Фінкеля, які він дав для тих, хто шукає своє кохання в мережі.
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Не затягуйте
Можна нескінченно гортати додатки для знайомств, шукаючи того самого, ідеального кандидата. Та все пізнається на практиці.
Краще відразу визначити головні пункти, яким має відповідати ваш обранець: вік, місце проживання, вподобання тощо, та відсіяти кандидатів, з якими вас у критичні розбіжності. До прикладу, вам близькі цінності фемінізму, а в його анкеті ви відразу побачили непристойні жарти про жінок. Або ж ви не розглядаєте партнерів, які мають дітей чи вже були одружені.
Усе інше – це дрібниці, які можна обговорити вже в процесі спілкування. Тому обирайте кандидата, який підпадає під ваші основні критерії та відразу переходьте до особистого листування.
Не затягуйте з вибором співрозмовника / Фото Pexels
Довіряйте своїм відчуттям
Хоч анкета і дає багато інформації про людину, та це все ще сухий опис цілої особистості. Навіть якщо за пунктами в анкеті ви обрали чоловіка своєї мрії, вам цілком може не сподобатись стиль спілкування.
Все ж варто покладатись на інтуїцію та відстежувати, як ви себе почуваєте у процесі спілкування з людиною. Якщо вас щось бентежить чи напружує, краще не продовжувати листування.
Назначайте зустріч якомога швидше
Довгі листування – це дуже романтично на початку знайомства, та нічого не замінить живого спілкування. Не тягніть і домовляйтесь про особисту зустріч з кандидатом, який вас щиро зацікавив. Інакше суто за повідомленнями ви ризикуєте вибудувати собі певний образ людини, якої ще навіть не бачили, а потім розчаруватись, якщо він не відповідатиме вашим очікуванням.
Обирайте правильне місце
У першу ж зустріч гуляти безлюдним парком ввечері – нерозумно з питань безпеки. Водночас не варто запрошувати людину до театру, в кіно чи на вечірку, адже там забагато людей, і вам обом буде просто незручно розмовляти.
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Для першої зустрічі підійде якийсь заклад / Фото Pexels
Найкращим варіантом буде затишна кав'ярня, де можна і спокійно поспілкуватись, і почуватись при цьому комфортно.