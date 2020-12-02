Цитати Джанні Версаче про моду, тренди, жінок і час
2 грудня 1946 року народився легендарний Джанні Версаче, який заснував торгову марку Gianni Versace. Під її іменем випускається одяг, косметика, парфумерія, посуд і навіть автомобілі.
До Дня народження модельєра Life24 зробив підбірку цитат модельєра.
Його мати володіла магазином одягу і саме там він почав свою кар'єру, підшиваючи одяг та підбираючи аксесуари.
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У 1971 році він їде у Мілан і працює дизайнером одразу у декількох марках одночасно. Вже через сім років він засновує свій бренд Gianni Versace і перший показ колекції пройшов зі значним успіхом.
Джанні цікавився античною літературою, тому емблемою модного будинку стала голова Медузи Горгони. Він вважав її символом безумовної краси.
Логотип бренду Versace \ Фото з відкритих джерел
Уже в 1979 році випускає лінійку для чоловіків. Дуже швидко його одяг став культом, а серед клієнтів були принцеса Діана, Шарліз Терон, Мадонна, Елтон Джон і Стінг.
Принцеса Діана у костюмі від Джанні Версаче \ Фото gettyimages
В особистому житті дизайнер не приховував своєї гомосексуальної орієнтації. Він 11 років жив зі стилістом Антоніо д'Аміко.
Джанні Версаче з Антоніо д'Аміко \ Фото gettyimages
Вбили легенду 15 липня 1997 року в передмісті Маямі на сходах будинку. Два точних постріли в голову пустив серійний вбивця гомосексуальної орієнтації Ендрю Кьюненен.
Після смерті на чолі фірми встала молодша сестра – Донателла Версаче. І змінили назву бренду з Gianni Versace на Versace.
Кращі цитати Джанні Версаче
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Одяг людини, як і його душа, – єдина і неповторна, а жінка – безневинний ангел, а не плід для гріховних утіх.
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Мій закон – не сперечатися з вітром, він знає, куди дме, ми ж, стилісти, повинні лише точно визначити його напрямок.
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Час летить швидко, ми тільки іскорки, які бажають блиснути якомога яскравіше, перш ніж згаснуть на вітрі, одяг – це блиск.
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Медуза символізує красу і фатальні чари античної давньогрецької класики, як в мистецтві, так і в філософії, вона синтез краси і простоти, яка в прямому значенні паралізує і навіть гіпнотизує.
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Мода не стоїть на місці, але одяг залишається незмінним!
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Не заглиблюйтеся в тренди. Не дозволяйте моді заволодіти вами, вирішуйте самі, хто ви, що ви хочете висловити своїм одягом і способом життя.
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