2 грудня 1946 року народився легендарний Джанні Версаче, який заснував торгову марку Gianni Versace. Під її іменем випускається одяг, косметика, парфумерія, посуд і навіть автомобілі.

До Дня народження модельєра Life24 зробив підбірку цитат модельєра.

Його мати володіла магазином одягу і саме там він почав свою кар'єру, підшиваючи одяг та підбираючи аксесуари.

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У 1971 році він їде у Мілан і працює дизайнером одразу у декількох марках одночасно. Вже через сім років він засновує свій бренд Gianni Versace і перший показ колекції пройшов зі значним успіхом.

Джанні цікавився античною літературою, тому емблемою модного будинку стала голова Медузи Горгони. Він вважав її символом безумовної краси.



Логотип бренду Versace \ Фото з відкритих джерел

Уже в 1979 році випускає лінійку для чоловіків. Дуже швидко його одяг став культом, а серед клієнтів були принцеса Діана, Шарліз Терон, Мадонна, Елтон Джон і Стінг.



Принцеса Діана у костюмі від Джанні Версаче \ Фото gettyimages

В особистому житті дизайнер не приховував своєї гомосексуальної орієнтації. Він 11 років жив зі стилістом Антоніо д'Аміко.



Джанні Версаче з Антоніо д'Аміко \ Фото gettyimages

Вбили легенду 15 липня 1997 року в передмісті Маямі на сходах будинку. Два точних постріли в голову пустив серійний вбивця гомосексуальної орієнтації Ендрю Кьюненен.

Після смерті на чолі фірми встала молодша сестра – Донателла Версаче. І змінили назву бренду з Gianni Versace на Versace.

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