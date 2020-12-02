Цитаты Джанни Версаче о моде, тренды, женщин и время
2 декабря 1946 родился легендарный Джанни Версаче, который основал торговую марку Gianni Versace. Под ее именем выпускается одежда, косметика, парфюмерия, посуда и даже автомобили.
Ко Дню рождения модельера Life24 сделал подборку цитат модельера.
Его мать владела магазином одежды и именно там он начал свою карьеру, подшивая одежду и подбирая аксессуары.
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В 1971 году он едет в Милан и работает дизайнером сразу в нескольких марках одновременно. Уже через семь лет он основывает свой бренд Gianni Versace и первый показ коллекции прошел с большим успехом.
Джанни интересовался античной литературой, поэтому эмблемой модного дома стала голова Медузы Горгоны. Он считал ее символом безусловной красоты.
Логотип бренда Versace \ Фото из открытых источников
Уже в 1979 году выпускает линейку для мужчин. Очень быстро его одежда стала культом, а среди клиентов были принцесса Диана, Шарлиз Терон, Мадонна, Элтон Джон и Стинг.
Принцесса Диана в костюме от Джанни Версаче \ Фото gettyimages
В личной жизни дизайнер не скрывал своей гомосексуальной ориентации. Он 11 лет жил со стилистом Антонио Д'Амико.
Джанни Версаче с Антонио Д'Амико \ Фото gettyimages
Убили легенду 15 июля 1997 в пригороде Майами на лестнице дома. Два точных выстрела в голову пустил серийный убийца гомосексуальной ориентации Эндрю Кьюненен.
После смерти во главе фирмы встала младшая сестра – Донателла Версаче. И изменили название бренда с Gianni Versace на Versace.
Лучшие цитаты Джанни Версаче
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Одежда человека, как и его душа, — единственна и неповторима, а женщина — невинный ангел, а не плод для греховных утех.
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Мой закон — не спорить с ветром, он знает, куда дует, мы же, стилисты, должны лишь точно определить его направление.
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Время летит быстро, мы только искорки, которые желают блеснуть как можно ярче, прежде чем угаснут на ветру, одежда – это блеск.
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Медуза символизирует красоту и роковые чары античной древнегреческой классики, как в искусстве, так и в философии, она синтез красоты и простоты, которая в прямом смысле парализует и даже гипнотизирует.
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Мода не стоит на месте, но одежда остаётся неизменной!
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Не углубляйтесь в тренды. Не позволяйте моде завладеть вами, решайте сами, кто вы, что вы хотите выразить своей одеждой и образом жизни.
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