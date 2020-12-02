2 декабря 1946 родился легендарный Джанни Версаче, который основал торговую марку Gianni Versace. Под ее именем выпускается одежда, косметика, парфюмерия, посуда и даже автомобили.

Ко Дню рождения модельера Life24 сделал подборку цитат модельера.

Его мать владела магазином одежды и именно там он начал свою карьеру, подшивая одежду и подбирая аксессуары.

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В 1971 году он едет в Милан и работает дизайнером сразу в нескольких марках одновременно. Уже через семь лет он основывает свой бренд Gianni Versace и первый показ коллекции прошел с большим успехом.

Джанни интересовался античной литературой, поэтому эмблемой модного дома стала голова Медузы Горгоны. Он считал ее символом безусловной красоты.



Логотип бренда Versace \ Фото из открытых источников

Уже в 1979 году выпускает линейку для мужчин. Очень быстро его одежда стала культом, а среди клиентов были принцесса Диана, Шарлиз Терон, Мадонна, Элтон Джон и Стинг.

Принцесса Диана в костюме от Джанни Версаче \ Фото gettyimages

В личной жизни дизайнер не скрывал своей гомосексуальной ориентации. Он 11 лет жил со стилистом Антонио Д'Амико.



Джанни Версаче с Антонио Д'Амико \ Фото gettyimages

Убили легенду 15 июля 1997 в пригороде Майами на лестнице дома. Два точных выстрела в голову пустил серийный убийца гомосексуальной ориентации Эндрю Кьюненен.

После смерти во главе фирмы встала младшая сестра – Донателла Версаче. И изменили название бренда с Gianni Versace на Versace.

Лучшие цитаты Джанни Версаче