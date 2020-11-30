Хотели бы вы попасть в комнату, полностью стилизированную под фильм вашего любимого режиссера? К примеру, в фантастическую от Уэса Андерсона или экстраординарную от Дэвида Линча.

Этот вопрос задали себе в австралийском страховом агентстве Budget Direct, вдохновились известными фильмами и представили 7 идей: как мог бы выглядеть ваш домашний офис, если бы дизайнерами стали Софи Коппола, По Джун Хо, Уэс Андерсон, Дэвид Линч, сестры Вачовски, Педро Альмодовар или Жан-Пьер Жене.

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В агентстве советуют не листать журналы в поисках стильных дизайнерских решений, а вдохновляться эстетикой фильмов культовых режиссеров – там на самом деле есть, что почерпнуть.

Вес Андерсон и его яркая симметричность

Эта комната, как и фильмы известного режиссера, похожа на театральные декорации и отсылает нас к его ранней работы "Семейка Таненбаум": насыщенные цвета, изогнутая мебель и, конечно, абсолютная симметрия композиции.

Кабинет в стиле Уеса Андерсона/ Изображение budgetdirect

Софи Кополла та изысканность

Домашний офис по версии Софи Кополлы – это пастельные тона, много золота и причудливая винтажная мебель в стиле барокко. Нежный и светлый домашний офис с розовыми цветочками на стенах и живыми цветочными композиция на столах – в этом видят стиль режиссерки.

Робочее пространство в стиле Софи Кополлы/ Изображение budgetdirect

Сестри Вачовски и киберпанк

Такой рабочее пространство олицетворяет всю эстетику времен фильма "Матрица": неоновые вывески, украшающие стены, заброшенная мебель в стиле 80-х, арматура и элементы переработанного дерева. Настоящий офис в стиле постмодернизм!

Офис в стиле сестер Вачовски/ Изображение budgetdirect

По Джун Хо и стеклянный модерн

Основная черта интерьера в стиле известного корейского режиссера фильма "Паразиты" – это много света и пространства за счет стеклянной стены, а также – фактурные серые поверхности и элементы дикой природы. Такой офис выглядит лаконичным и современным.

Офис в стиле По Джун Хо/ Изображение budgetdirect

Девид Линч и контрасты

Чтобы создать рабочее пространство в стиле Дэвида Линча, возьмите контрастные цвета из его фильмов и добавьте немного эстетики 50-х годов. Экспрессивный и одновременно – просторный и деловой офис готов!

робочее пространство, которое мог бы создать Девид Линч/ Изображение budgetdirect

Жан-Пьер Жене и романтическая элегантность

Комната в стиле режиссера фильма "Амели" – это сочетание разных стилей в одном флаконе, где тяжелые красные стены уравновешивают невесомые белые детали в парижском стиле, а акценты расставляет мебель в оливковых и вишневых тонах, создавая уютную домашнюю атмосферу для рабочего пространства.

Кабинет в стиле Жана-Пьера Жене/ Зображення budgetdirect

Педро Альмодовар и поп-арт

Детали в интерьере в стиле поп-арт – это действительно фишка этого режиссера. А созданный дизайн домашнего офиса олицетворяет его последний фильм "Боль и слава": яркие элементы так выделяются, что, в конце концов, все они формируют гармоничную сказочную картину.

Яркий интерьер в стиле Педро Альмодовара / Изображение budgetdirect