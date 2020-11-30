Якби 7 культових режисерів оформили ваш домашній кабінет: цікаві візуалізації
Чи хотіли б ви потрапити у кімнату, повністю стилізовану під фільм вашого улюбленого режисера? До прикладу, у театралізованому стилі Веса Андерсона чи екстраординарному – Девіда Лінча.
Це питання поставили собі у австралійському страховому агентстві Budget Direct, надихнулись відомими фільмами та презентувати 7 ідей: як міг би виглядати ваш домашній офіс, якби дизайнерами стали Софі Коппола, По Джун Хо, Вес Андерсон, Девід Лінч, сестри Вачовські, Педро Альмодовар чи Жан-П’єр Жене.
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У агентстві радять не гортати журнали у пошуках стильних дизайнерських рішень, а надихатись естетикою фільмів культових режисерів – там насправді є, що почерпнути.
Вес Андерсон та його яскрава симетричність
Ця кімната, як і фільми відомого режисера, схожа на театральні декорації і відсилає нас до його ранньої роботи "Сімейка Таненбаум": насичені кольори, вигнуті меблі та, звісно, абсолютна симетрія композиції.
Кабінет у стилі Веса Андерсона/ Зображення budgetdirect
Софі Кополла та вишуканість
Домашній офіс за версією Софі Кополли – це пастельні тони, багато золота та вигадливі вінтажні меблі у барокковому стилі. Ніжний та світлий домашній офіс з рожевими квіточками на стінах та живими квітковими композиція на столах – в цьому вбачають стиль режисерки.
Робочий простіл у стилі Софі Кополли/ Зображення budgetdirect
Сестри Вачовські та кіберпанк
Такий робочий простір уособлює всю естетику часів фільму "Матриця": неонові вивіски, що прикрашають стіни, занедбані меблі у стилі 80-х, арматура та елементи переробленого дерева. Справжній офіс у стилі постмодернізм!
Офіс у стилі сестер Вачовські/ Зображення budgetdirect
По Джун Хо та скляний модерн
Основна риса інтер’єру у стилі відомого корейського режисера фільму "Паразити" – це багато світла та простору за рахунок скляної стіни, а також – фактурні сірі поверхні та елементи дикої природи. Такий офіс постає лаконічним та сучасним.
Офіс у стилі По Джун Хо/ Зображення budgetdirect
Девід Лінч та контрасти
Щоб створити робочий простір у стилі Девіда Лінча, візьміть контрастні кольори з його фільмів та додайте трохи естетики 50-х років. Експресивний та водночас – просторий і діловий офіс готовий!
Робочий простір, який міг би створити Девід Лінч/ Зображення budgetdirect
Жан-П’єр Жене та романтична елегантність
Кімната у стилі режисера фільму "Амелі" – це поєднання різних стилів в одному флаконі, де важкі червоні стіни урівноважують невагомі білі деталі у паризькому стилі, а акценти розставляють меблі у оливкових та вишневих тонах, створюючи затишну домашню атмосферу для робочого простору.
Кабінет у стилі Жана-П'єра Жене/ Зображення budgetdirect
Педро Альмодовар та поп-арт
Деталі в інтер’єрі у стилі поп-арт – це справді фішка цього режисера. А створений дизайн домашнього офісу уособлює його останній фільм "Біль та слава": яскраві елементи так виділяються, що, зрештою, усі вони формують гармонійну казкову картину.
Яскравий інтер'єр у стилі Педро Альмодовара/ Зображення budgetdirect
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